इन देशों में पानी से भी सस्ता है क्रूड ऑयल, 1 लीटर तेल के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपए

Crude Oil Price: भारत में पेट्रोल और डीजल को हमेशा से ही महंगी और महंगी चीज़ों के रूप में देखा जाता रहा है. इसकी वजह है इनकी आसमान छूती कीमतें, जो अक्सर 100 रुपये प्रति लीटर से भी ज़्यादा होती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां कच्चा तेल पानी से भी सस्ता है?

अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में एक बोतल पानी की कीमत क्या होगी, जिसकी कीमत लगभग 20 रुपये है, जो अन्य वस्तुओं की तुलना में काफ़ी कम है. आइए जानें उन देशों के बारे में जहां कच्चा तेल पानी से भी सस्ता है.

पानी से सस्ता है क्रूड ऑयल, जाने सच्चाई

सबसे पहले, यह समझ लें कि कच्चा तेल सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होता. इस तेल को कई चरणों में रिफाइन और प्रोसस किया जाता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है. हालांकि, एक बैरल कच्चे तेल की कीमत लगभग 5,414 होती है. एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है. यानी एक लीटर कच्चे तेल की कीमत लगभग 34 होती है. भारत में जहां एक बोतल साधारण पानी की कीमत 20 है, वहीं ब्रांडेड पानी 70 प्रति लीटर या उससे ज़्यादा में बिकता है.

अगर सिर्फ भारत की बात करें, तो एक बोतल पानी की कीमत लगभग 20-30 रुपये होती है. रेल नीर की कीमत 14 रुपये प्रति बोतल है, जबकि प्रीमियम ब्रांड के पानी की एक लीटर की बोतल 70 रुपये में मिलती है. इसलिए, पानी की कीमत उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर भी निर्भर करती है.

इन देशों में क्रूड ऑयल से महंगा है पानी

दूसरी ओर, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पानी कच्चे तेल से भी महंगा है. इनमें सऊदी अरब सबसे आगे है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां पानी की कीमत लगभग 44 रुपये प्रति लीटर है. हालांकि, इसके लिए कोई तय मानक नहीं है. वहीं, अमेरिका के पड़ोसी देश वेनेजुएला, जहां तेल का भंडार है, वहाँ पेट्रोल की कीमत लगभग 3 रुपये प्रति लीटर है. इस समय सबसे सस्ता पेट्रोल लीबिया में 2.43 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

