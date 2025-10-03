इन देशों में पानी से भी सस्ता है क्रूड ऑयल, 1 लीटर तेल के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपए
Home > जनरल नॉलेज > इन देशों में पानी से भी सस्ता है क्रूड ऑयल, 1 लीटर तेल के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपए

इन देशों में पानी से भी सस्ता है क्रूड ऑयल, 1 लीटर तेल के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपए

Cheapest Crude Oil: भारत की बात करें, तो एक बोतल पानी की कीमत लगभग 20-30 रुपये होती है. रेल नीर की कीमत 14 रुपये प्रति बोतल है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 3, 2025 9:08:26 PM IST

Crude oil is cheaper than water
Crude oil is cheaper than water

Crude Oil Price: भारत में पेट्रोल और डीजल को हमेशा से ही महंगी और महंगी चीज़ों के रूप में देखा जाता रहा है. इसकी वजह है इनकी आसमान छूती कीमतें, जो अक्सर 100 रुपये प्रति लीटर से भी ज़्यादा होती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां कच्चा तेल पानी से भी सस्ता है?

अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में एक बोतल पानी की कीमत क्या होगी, जिसकी कीमत लगभग 20 रुपये है, जो अन्य वस्तुओं की तुलना में काफ़ी कम है. आइए जानें उन देशों के बारे में जहां कच्चा तेल पानी से भी सस्ता है.

पानी से सस्ता है क्रूड ऑयल, जाने सच्चाई

सबसे पहले, यह समझ लें कि कच्चा तेल सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होता. इस तेल को कई चरणों में रिफाइन और प्रोसस किया जाता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है. हालांकि, एक बैरल कच्चे तेल की कीमत लगभग 5,414 होती है. एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है. यानी एक लीटर कच्चे तेल की कीमत लगभग 34 होती है. भारत में जहां एक बोतल साधारण पानी की कीमत 20 है, वहीं ब्रांडेड पानी 70 प्रति लीटर या उससे ज़्यादा में बिकता है.

अगर सिर्फ भारत की बात करें, तो एक बोतल पानी की कीमत लगभग 20-30 रुपये होती है. रेल नीर की कीमत 14 रुपये प्रति बोतल है, जबकि प्रीमियम ब्रांड के पानी की एक लीटर की बोतल 70 रुपये में मिलती है. इसलिए, पानी की कीमत उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर भी निर्भर करती है.

इन देशों में क्रूड ऑयल से महंगा है पानी

दूसरी ओर, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पानी कच्चे तेल से भी महंगा है. इनमें सऊदी अरब सबसे आगे है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां पानी की कीमत लगभग 44 रुपये प्रति लीटर है. हालांकि, इसके लिए कोई तय मानक नहीं है. वहीं, अमेरिका के पड़ोसी देश वेनेजुएला, जहां तेल का भंडार है, वहाँ पेट्रोल की कीमत लगभग 3 रुपये प्रति लीटर है. इस समय सबसे सस्ता पेट्रोल लीबिया में 2.43 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

नहीं जानते होंगे आप रेलवे के ‘सेंट्रल’, ‘जंक्शन’ और ‘टर्मिनल’ के बीच का अंतर?

Tags: cheapest crude oilCrude oil priceexpensive waterpetrol prices in India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025

इस करवा चौथ पर बनें सबसे ग्लैमरस सुहागन, पहनें ये...

October 5, 2025
इन देशों में पानी से भी सस्ता है क्रूड ऑयल, 1 लीटर तेल के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इन देशों में पानी से भी सस्ता है क्रूड ऑयल, 1 लीटर तेल के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इन देशों में पानी से भी सस्ता है क्रूड ऑयल, 1 लीटर तेल के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपए
इन देशों में पानी से भी सस्ता है क्रूड ऑयल, 1 लीटर तेल के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपए
इन देशों में पानी से भी सस्ता है क्रूड ऑयल, 1 लीटर तेल के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपए
इन देशों में पानी से भी सस्ता है क्रूड ऑयल, 1 लीटर तेल के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपए