What is Cousin Marriage: कजिन मरीज अक्सर चर्चाओं में रहती हैं और भारत में कजिन मरीज काफी आम बात है. केवल मुस्लिम समुदाय में ही नहीं बल्कि साउथ में भी ये प्रथा आम है. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठ रहा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो करीबी खून के रिश्तेदारों के बीच शादियों से जुड़े हेल्थ रिस्क पर गौर करे और लोगों को उनके बारे में एजुकेट करने के लिए कदम उठाए. बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने सुझाव दिया है कि सरकार जागरूकता फैलाने के लिए एक कानून ला सकती है या स्कूल और कॉलेज के लेसन में इस सब्जेक्ट को शामिल कर सकती है.

क्या होती है Cousin Marriage?

कजिन मैरिज (Cousin Marriage) का मतलब है अपने ही परिवार या रिश्तेदारी में शादी करना. जब कोई व्यक्ति अपने चाचा, मामा, बुआ या मौसी के बच्चों यानी अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे या मौसेरे भाई-बहनों से शादी करता है, तो इसे कजिन मैरिज कहा जाता है. इस तरह की शादी में पति-पत्नी का पारिवारिक रिश्ता पहले से होता है. भारत के कुछ समुदायों और क्षेत्रों में ऐसी शादियां प्रचलित हैं. हालांकि, करीबी रिश्तेदारों में शादी करने से बच्चों में कुछ आनुवंशिक (Genetic) बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि माता-पिता के जीन एक-दूसरे से काफी मिलते-जुलते हो सकते हैं.

कहां-कहां सबसे ज्यादा होती हैं Cousin Marriage?

हाल के सालों में, दक्षिण भारत में हिंदू और बौद्ध समुदायों में चचेरे भाई-बहनों से शादी करने या एंडोगैमी का रिवाज काफी बढ़ गया है. जानकारी के मुताबिक पूरे देश में चचेरे भाई-बहनों या परिवार में दूसरे खून के रिश्तेदारों के बीच शादियों की दर लगभग 11 प्रतिशत है. हालांकि, अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों पर गौर करें, तो सिर्फ़ चार बड़े राज्यों का आंकड़ा ढाई गुना ज़्यादा है.

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) के मुताबिक, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में चचेरे भाई-बहनों की शादियों की दर सबसे ज़्यादा 28 प्रतिशत है. इसके बाद कर्नाटक में 27 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 26 प्रतिशत, पुडुचेरी में 19 प्रतिशत और तेलंगाना में 18 प्रतिशत है. केरल अकेला ऐसा दक्षिण भारतीय राज्य है जहां चचेरे भाई-बहनों की शादियां राष्ट्रीय औसत से काफी कम, सिर्फ़ 4.4 प्रतिशत हैं.

कजिन मैरिज पर छिड़ी कानूनी बहस

क्या भारत में चाचा की बेटी या दूसरे करीबी खून के रिश्तेदारों से शादी पर रोक लगाई जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई एक पिटीशन के बाद इस सवाल ने एक नई कानूनी बहस छेड़ दी है. करीबी रिश्तेदारों के बीच शादियों से बच्चों की अगली पीढ़ी पर पड़ने वाले हेल्थ असर का हवाला देते हुए, पिटीशनर ने इस मुद्दे पर कानून बनाने की मांग की है. बेंगलुरु के एक नेत्रहीन स्टूडेंट की फाइल की गई पिटीशन में ऐसी शादियों पर रोक लगाने और उनके संभावित हेल्थ रिस्क के बारे में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की मांग की गई है.

आखिर क्या है हेल्थ रिस्क

पिटीशनर का तर्क है कि करीबी खून के रिश्तेदारों के बीच शादियों से बच्चों में कुछ जेनेटिक बीमारियों और जन्मजात डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ सकता है. पिटीशन में अंधापन, सुनने में कमी, जन्मजात डिसऑर्डर और बच्चों की मौत जैसे संभावित हेल्थ रिस्क का ज़िक्र किया गया है. इस आधार पर, पिटीशनर ने सरकार से पॉलिसी उपाय करने और इस मुद्दे पर पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की अपील की है. हालांकि, हेल्थ रिस्क के पोटेंशियल का मतलब यह नहीं है कि ऐसी शादी से पैदा होने वाले हर बच्चे को यह बीमारी होगी.

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