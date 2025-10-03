नहीं जानते होंगे आप रेलवे के ‘सेंट्रल’, ‘जंक्शन’ और ‘टर्मिनल’ के बीच का अंतर?
रेलवे में 'सेंट्रल', 'जंक्शन' और 'टर्मिनल' शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इनके बीच का असली अंतर? जानें ये शब्द ट्रेन संचालन और रेलवे नेटवर्क में क्यों महत्वपूर्ण हैं.

By: Shivani Singh | Published: October 3, 2025 8:51:45 PM IST

क्या आपको सच में पता है कि रेलवे में “सेंट्रल”, “जंक्शन” और “टर्मिनल” में क्या अंतर है? अगर नहीं, तो अगली बार जब कोई आपसे इन स्टेशनों के बारे में पूछे, तो यह जानना बेहद जरूरी है. इन शब्दों के पीछे सिर्फ नाम नहीं, बल्कि रेलवे नेटवर्क की खासियत और ट्रेन संचालन का विज्ञान छुपा है. इस लेख में हम आपको सरल भाषा में समझाएँगे कि ये सभी स्टेशन अलग क्यों हैं और इनके क्या महत्व हैं.

रेलवे परिचालन में “सेंट्रल”, “जंक्शन” और “टर्मिनल” शब्दों का इस्तेमाल होता है. हम सभी ने ट्रेन से यात्रा करते समय इन शब्दों को सुना होगा. हालाँकि, आपको हर स्टेशन पर अलग-अलग शब्द सुनने को मिलेंगे. उदाहरण के लिए, कुछ को “सेंट्रल” कहा जाता है, जबकि अन्य को “जंक्शन”, “स्टेशन” और “टर्मिनल” कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि “सेंट्रल”, “जंक्शन”, “स्टेशन” और “टर्मिनल” में अंतर है? अगर नहीं, तो हम इनके बीच के अंतरों की एक सरल व्याख्या दे रहे हैं, ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें.

“सेंट्रल” का मतलब क्या है?(What does “central” mean?)

जब भी किसी रेलवे स्टेशन को “सेंट्रल” कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि वह शहर का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, और उस शहर में कई अन्य रेलवे स्टेशन भी हैं. इन स्टेशनों को “सेंट्रल” इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ से देश के सभी ज़ोनों को जोड़ने वाली ट्रेनों को जोड़ते हैं. यहाँ से कई ट्रेनें चलती हैं.

क्यों कहा जाता है “जंक्शन”?(What does “junction” mean?)

जंक्शन का अर्थ है “जोड़ना”. इसलिए, कोई भी स्टेशन जहाँ दो ट्रेनें अलग-अलग पटरियों पर एक साथ आ और जा सकती हैं, जंक्शन कहलाता है. इसके अलावा, एक रेलवे जंक्शन पर ट्रेन के लिए तीन रास्ते होते हैं. रेलवे जंक्शन, स्टेशनों से कहीं बड़े होते हैं. रिपोर्टों के अनुसार, भारत में 300 से ज़्यादा जंक्शन हैं.

टर्मिनल क्या होता है?(What does “terminal” mean?)

टर्मिनल को टर्मिनस भी कहा जाता है. टर्मिनल वह स्टेशन होता है जहाँ से ट्रेन आगे नहीं जा सकती. इसका मतलब है कि यह आखिरी रेलवे स्टेशन है जिसके आगे कोई रेलवे ट्रैक नहीं है. ट्रेन टर्मिनल पर पहुँचती है और फिर उसी जगह से रवाना होती है जहाँ से वह रवाना हुई थी. वर्तमान में, हमारे देश में 27 टर्मिनल हैं.

रेलवे स्टेशन क्या है?(What is a railway station?)

रेलवे स्टेशन सेंट्रल, जंक्शन और टर्मिनल स्टेशनों से छोटे होते हैं. ये छोटे शहरों को रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं. इसके अलावा, जो रेलवे स्टेशन सेंट्रल, जंक्शन या टर्मिनल नहीं हैं, उन्हें रेलवे स्टेशन कहा जाता है. चूँकि स्टेशन छोटे होते हैं, इसलिए ट्रेनों के पास वहाँ रुकने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता.

