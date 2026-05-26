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आपकी ये 5 गलतियां समय से पहले खराब कर सकती हैं AC, कूलिंग भी हो जाएगी खत्म

Car AC Tips: बहुत से लोग कार में बैठते ही AC चालू कर देते हैं और खिड़कियाँ खुली रखते हैं. इस आदत की वजह से बाहर से गर्म हवा लगातार अंदर आती रहती है, जिससे केबिन का टेम्परेचर कम नहीं होता. इससे कंप्रेसर को केबिन को ठंडा करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 26, 2026 5:13:29 PM IST

5 गलतियों से जल्दी खराब हो सकता है कार का AC
5 गलतियों से जल्दी खराब हो सकता है कार का AC


Car AC Tips: गर्मियों में बिना एयर कंडीशनर (AC) के कार से सफ़र करना बहुत मुश्किल और थकाने वाला हो सकता है. लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी कार का AC ठीक से ठंडा नहीं कर रहा है. वे अक्सर पुराने कंप्रेसर, गैस लीक या खराब कूलिंग फैन को दोष देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाँच आम आदतें कार के AC को समय से पहले खराब कर सकती हैं और कूलिंग पर असर डाल सकती हैं?

ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग पार्ट्स सप्लायर ACTECmax के एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, लोग अक्सर अपनी कार में ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनका असर कूलिंग पर पड़ता है. आइए उन पाँच कारणों को जानें जिनकी वजह से कार का AC खराब हो सकता है.

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खिड़कियां खुली छोड़ना

बहुत से लोग कार में बैठते ही AC चालू कर देते हैं और खिड़कियाँ खुली रखते हैं. इस आदत की वजह से बाहर से गर्म हवा लगातार अंदर आती रहती है, जिससे केबिन का टेम्परेचर कम नहीं होता. इससे कंप्रेसर को केबिन को ठंडा करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है. इससे कंप्रेसर ज़्यादा गर्म हो जाता है और जल्दी खराब हो जाता है, जिससे आपकी कार का माइलेज काफी कम हो जाता है.

इंजन बंद करना

जल्दबाजी में, लोग अक्सर अपनी मंज़िल पर पहुँचने के तुरंत बाद AC बंद किए बिना कार का इंजन बंद कर देते हैं. यह आदत कार के AC और इंजन दोनों के लिए साइलेंट किलर है. अगर AC चालू है, तो अगली बार जब कार स्टार्ट होगी तो इंजन पर अचानक भारी लोड पड़ेगा, जिससे इंजन के पार्ट्स खराब हो सकते हैं. इसके अलावा, कार के अंदर और बाहर के टेम्परेचर में काफी अंतर होने के कारण, AC पाइप में नमी जमा हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं. सही तरीका यह है कि कार रोकने से 2-3 मिनट पहले AC बंद कर दें और सिर्फ ब्लोअर चलने दें. इससे पाइप में नमी सूख जाएगी और बदबू नहीं आएगी.

गंदगी और धूल

अगर आप अपनी कार को साफ नहीं रखते हैं और डैशबोर्ड या सीटों पर धूल जमा होने देते हैं, तो इसका सीधा असर आपके AC पर पड़ता है. जब AC चल रहा होता है, तो यह केबिन के अंदर हवा को रीसर्कुलेट करता है. यह धूल, हवा के साथ, सीधे AC फिल्टर में फंस जाती है. बंद फिल्टर कूलिंग को काफी कम कर देता है और एक अजीब सी आवाज पैदा करता है.

परफ्यूम इस्तेमाल करना

यह AC से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में 90% कार मालिकों को पता नहीं होता. कार को अच्छी खुशबू देने के लिए इस्तेमाल होने वाले जेल-बेस्ड या वैक्स-बेस्ड परफ्यूम, कार AC के सबसे बड़े दुश्मन हैं. जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये जेल भाप में बदल जाते हैं, और जैसे ही यह भाप AC की ठंडी हवा के कॉन्टैक्ट में आती है, यह फिर से जमने लगती है. यह चिपचिपा पदार्थ AC फिल्टर और वेंट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है. कार में हमेशा अच्छी क्वालिटी का लिक्विड या स्प्रे परफ्यूम इस्तेमाल करें.

स्मोकिंग

अगर आपको गाड़ी चलाते समय सिगरेट पीने की आदत है, तो आप न सिर्फ अपने फेफड़ों को बल्कि कार AC को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. सिगरेट का धुआं और उसमें मौजूद टार और राख के बारीक कण कार का एयर फिल्टर एब्जॉर्ब कर लेता है. इससे फिल्टर बहुत कम समय में काला और बंद हो जाता है. इससे सिगरेट की लगातार बदबू आती है, जिसे हटाना बहुत मुश्किल होता है.

नतीजा: कार का AC सिर्फ एक लग्ज़री नहीं है, बल्कि गर्मियों में सुरक्षित सफर के लिए ज़रूरी है. इन छोटी-छोटी आदतों को बदलकर आप न केवल भारी मैकेनिकल खर्च से बच सकते हैं, बल्कि अपनी कार की लाइफ और माइलेज भी बढ़ा सकते हैं.

Tags: AC
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