क्या पाकिस्तान में बिक सकता है भारत का सोना? जानें एक किलों की कीमत यहां; फायदा या नुकसान

India Pakistan Gold Price: भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) के बीच में सोने के दाम में काफी फर्क है. लेकिन क्या आपकों पता है कि भारत का सोना पाकिस्तान (Gold Price in Pakistan) में बेचा जा सकता है या नहीं? और अगर बिक सकता है तो फायदा होगा या फिर नुकसान. आइए जानते हैं दोनों देशों के सोने की कीमत में कितना अंतर है.

सोने की कीमत में कितना अंतर

जानकारी के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने का भाव 4,27,100 के आसपास था. वो भी पाकिस्तावी रुपये प्रति 10 ग्राम सोना. वहीं अगर भारत की बात करें तो 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,25,635 रुपये तक का है. अगर आप इस आंकड़े को देखें तो पाकिस्तान में सोने की कीमत भारत से तीन गुना ज्यादा है. अब अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि भारत से सोना खरीदकर पाकिस्तान में बेचा जाए, तो क्या अच्छा खासा मुनाफा होगा. लेकिन आप जितना सोच रहे हैं, यह बिल्कुल भी उतना आसान नहीं है.

सोने के आयात-निर्यात पर सख्त प्रतिबंध

भारत और पाकिस्तान के बीच सोने के आयात-निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है. भारत का सोना पाकिस्तान में बेचना गैरकानूनी है. ऐसा करने से आपकों कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. भारत और पाकिस्तान के बीच सोने के लेन-देन पर सख्त नियम लागू किए गए हैं. इसका उल्लंघन करना गंभीर अपराध माना जाता है. कोई बिना अनुमति के सोना लेकर सीमा पार नहीं कर सकता है. भारत में भी सोना निर्यात करने के लिए कई नियमों का पालन करना होता है.

