बिहार के किस जिले में होता है मखाने का सबसे ज्यादा उत्पादन? जानिए यहां

Bihar Makhana farming: बिहार भारत के मखाना उत्पादन में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है, जो देश के कुल उत्पादन का तकरीबन 80-90% है. मखाना की खेती मुख्य रूप से बिहार के 10 जिलों में की जाती है. इन जिलों में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और सुपौल सम्मलित हैं. सहरसा, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया भी मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं. कटिहार और किशनगंज भी मखाना उत्पादकों में से हैं.

मिथिला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होती है खेती

बिहार के मिथिला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खेती होती है. बिहार दुनिया का 90 प्रतिशत मखाना पैदा करता है. इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण इसे जीआई टैग भी प्राप्त है.

मधुबनी में सबसे अधिक उत्पादन होता है

हालाँकि, बिहार के कई जिले मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, मधुबनी सबसे बड़ा उत्पादक है, जो बिहार के कुल मखाना उत्पादन में लगभग 20% का योगदान देता है. जिले में प्रतिवर्ष लगभग 3,500 मीट्रिक टन मखाना का व्यापार होता है.

