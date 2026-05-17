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Bakra Eid 2026: अल्ल्हा हू अकबर कहते ही चलाई छुरी लेकिन…जब खुदा ने मांगी इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी; ये है बकरीद मनाने की असली वजह

Bakra Eid Full Story: ईद-उल-फितर की तरह ही बकरीद भी मुसलमानो के लिए बेहद खास है. इस्लाम में, ईद-उल-अज़हा को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है. लेकिन लोग आमतौर पर इसे केवल बकरो की कुर्बानी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में यह त्योहार आत्म-बलिदान, सब्र और अल्लाह की मर्ज़ी के प्रति पूर्ण समर्पण का एक गहरा प्रमाण है.

By: Heena Khan | Published: May 17, 2026 10:33:36 AM IST

Bakrid 2026 history
Bakrid 2026 history


Bakra Eid Full Story: ईद-उल-फितर की तरह ही बकरीद भी मुसलमानो के लिए बेहद खास है. इस्लाम में, ईद-उल-अज़हा को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है. लेकिन लोग आमतौर पर इसे केवल बकरो की कुर्बानी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में यह त्योहार आत्म-बलिदान, सब्र और अल्लाह की मर्ज़ी के प्रति पूर्ण समर्पण का एक गहरा प्रमाण है. बता दें कि बकरीद की शुरुआत ऐसे ही नहीं हुई है बल्कि इसके पीछे एक गहरा इतिहास है. बता दें कि इसमें पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे, पैगंबर इस्माइल शामिल हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक ऐसा प्रसंग है जिसे इस्लामी इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जाता है. 

अल्लाह ने ऐसे ली परीक्षा 

इस्लाम के मुताबिक, पैगंबर इब्राहिम अल्लाह के सबसे प्यारे पैगंबरों में से एक थे. बुढ़ापे में, सालों की इबादत के बाद, उन्हें अल्लाह की तरफ से तोहफे के रूप में एक बेटा मिला, जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा. इब्राहिम अपने बेटे से बेपनाह प्यार करते थे. लेकिन, जब इस्माइल उस उम्र में पहुंचे जहां वो चल-फिर सकते थे और खुद से काम कर सकते थे, तो अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम की परीक्षा लेने का फैसला किया. इस दौरान अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम से एक ऐसी चीज मांगली जिसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना कोई आसान काम नहीं है. 

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पिता की बात को रखा सिर आंखों पर 

इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक लगातार तीन रातों तक, पैगंबर इब्राहिम को एक सपना आया जिसमें अल्लाह ने उन्हें उस चीज़ की कुर्बानी देने का हुक्म दिया जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारी थी. इब्राहिम समझ गए कि इस कुर्बानी का विषय वह चीज़ जिसकी उनसे माँग की जा रही थी—कोई और नहीं, बल्कि उनका प्यारा बेटा ही था. इसके बाद, उन्होंने अपने बेटे इस्माइल से इस बारे में बात की. उन्होंने कहा, “मेरे बेटे, मैंने सपने में देखा है कि मैं तुम्हारी कुर्बानी दे रहा हूँ. तुम्हारी क्या राय है? यह सुनकर, पैगंबर इस्माइल न तो घबराए और न ही उनका मन डोला. उन्होंने जवाब दिया, प्यारे अब्बा, आपको जो हुक्म मिला है, उसे पूरा कीजिए. इंशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा), आप मुझे सब्र करने वालों में पाएँगे. यह केवल एक पिता और बेटे के बीच की बातचीत नहीं थी बल्कि, यह अल्लाह पर अटूट भरोसे और विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण था.

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रास्ते में आईं कई रुकावटें 

जिसके बाद पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे को साथ लेकर मक्का के पास, मीना के मैदानों की तरफ चल पड़े. रास्ते में, शैतान ने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका विश्वास अडिग रहा. उन्होंने शैतान पर कंकड़ फेंककर उसे भगा दिया. इसी वजह से आज भी हज के दौरान, मुसलमान जमरात पर पत्थर फेंकते हैं. मीना पहुँचने पर, हज़रत इस्माइल ने अपने पिता से कहा कि वो अपनी आँखों पर पट्टी बाँध लें, ताकि अपने बेटे का चेहरा देखकर उनका दिल न डगमगाए. हज़रत इब्राहिम ने अपनी आँखों पर पट्टी बाँधी और अल्लाह का नाम लेकर छुरा चला दिया.

अल्लाह ने ऐसे की बेटे की हिफाजत 

लेकिन, जिस पल छुरा लगा, उसी पल अल्लाह ने अपने बंदे के इस बलिदान और सब्र को कुबूल कर लिया. फ़रिश्ता जिब्रील जन्नत से एक मेढ़ा लेकर नीचे उतरे, जिसे हज़रत इस्माइल की जगह रख दिया गया. जब हज़रत इब्राहिम ने आँखों से पट्टी हटाई, तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा सही-सलामत खड़ा है, जबकि उसकी जगह उस मेढ़े की कुर्बानी हो चुकी थी. उसी पल, आसमान से एक आवाज़ आई: ऐ इब्राहिम! तुमने सचमुच अपना सपना पूरा कर दिखाया है. इसी घटना को ईद-उल-अज़हा की बुनियाद माना जाता है. 

Tags: Bakrid 2026Bakrid historyislamic rules
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