जब एक हिंदू तवायफ ने दिखाई औकात! ‘चकनाचूर’ हो गया था औरंगजेब का दिल, हिला देगी वजह

Aurangzeb Love Story: कहा जाता है कि, मुगलों की जिंदगी काफी अय्याशियों के साथ गुजरी है। इतना ही नहीं बल्कि इन ,मुगलों की तो कई रानीयां हुआ करती थीं। वहीँ मुगल बादशाह औरंगजेब की जिंदगी में वैसे तो कई अरानियां थीं। लेकिन ये मुग़ल बादशाह भी एक तवायफ के पीछे पागल था।

Published By: Heena Khan
Published: September 2, 2025 11:24:05 IST

Aurangzeb Hindu Tawaif: कहा जाता है कि, मुगलों की जिंदगी काफी अय्याशियों के साथ गुजरी है। इतना ही नहीं बल्कि इन ,मुगलों की तो कई रानीयां हुआ करती थीं। वहीँ मुगल बादशाह औरंगजेब की जिंदगी में वैसे तो कई अरानियां थीं। लेकिन ये मुग़ल बादशाह भी एक तवायफ के पीछे पागल था। ये एक ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसके इतिहास के पन्नों पर सिर्फ सख्ती, कटटरपंथी और अय्याशी शामिल थी। औरंगजेब की निजी जिंदगी में भी प्यार के कुछ ऐसे अध्याय लिखे गए जो एक आम इंसान की तरह ही हैं। वहीँ औरंगजेब को दो बार प्यार हुआ, लेकिन दोनों ही बार उसका दिल टूट गया। दूसरी प्रेम कहानी तवायफ राणा गुल से जुड़ी है, जिसने औरंगजेब की चाहत को सिरे से ठुकरा दिया था।

बेतहाशा खूबसूरत थी ये तवायफ 

दरअसल, राणा गुल एक हिंदू तवायफ थीं जो शाहजहाँ के दरबार में दावतें देती थीं। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि अपनी विद्वता के लिए भी जानी जाती थीं। एक रिपोर्ट के अनुसार, दरबार के कई लोग राणा गुल से प्रभावित थे, जो संस्कृत की विद्वान और तार्किक सोच वाली थीं। इनमें शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह भी था, जो उनसे बेहद प्यार करता था। दिलचस्प बात यह थी कि राणा गुल भी दारा शिकोह से प्यार करती थी। हालाँकि, उनके प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि दारा का छोटा भाई औरंगज़ेब था, जिसे राणा गुल से प्यार हो गया था।

तवायफ ने ऐसे दिखाई औकात 

वहीँ आपको बता दें, शाहजहाँ ने दारा शिकोह और राणा गुल को अलग करने के लिए कड़ी मशक्क्त की, लेकिन वो  कामयाब नहीं हो सका। आखिरकार उसने उनकी शादी करवा दी। इससे औरंगज़ेब का दिल बुरी तरह टूट गया। लेकिन मसला यही नहीं थमा। सत्ता के संघर्ष में औरंगज़ेब ने अपने ही भाई दारा शिकोह की हत्या करवा दी और इसके बाद वो राणा गुल को अपने हरम में शामिल करना चाहता था। उसने उदयपुरी महल नाम की एक और उप-पत्नी को पहले ही अपने हरम में शामिल कर लिया था, लेकिन उसकी असली चाहत राणा गुल थी।

