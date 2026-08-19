क्या सच में होते हैं भूत-प्रेत? लोगों को क्यों होती है अकेले में आहट; विज्ञान और रहस्य के बीच की अनसुलझी कहानी

Are Ghosts Real: क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है जिसे आप समझा नहीं सकते? क्या आपने किसी की मौजूदगी महसूस की है या किसी अजीब चीज़ का अनुभव किया है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं. असल में, लगभग दो-तिहाई अमेरिकियों का कहना है कि उन्हें किसी न किसी तरह का अजीब अनुभव हुआ है, जैसे कि बिना वजह आवाज़ें सुनना, चीज़ों को अपने-आप हिलते हुए देखना और ऐसी दूसरी रहस्यमयी घटनाएँ जो तर्क से परे लगती हैं. भले ही आपने इनमें से कुछ भी अनुभव न किया हो, फिर भी आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि क्या भूत सच में होते हैं?

लाखों लोगों को कैसे हुआ भूतों का अनुभव

यह एक ऐसा सवाल है जिस पर लोग सदियों से सोचते आ रहे हैं और ज़्यादातर मामलों में, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है. कुछ लोगों के लिए, मरे हुए लोगों की आत्माओं का ज़िंदा लोगों को डराने के लिए वापस आने का विचार सिर्फ़ कहानियों का हिस्सा है. वहीं, दूसरों के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि भूत होते हैं और हमारे बीच घूमते हैं. अगर सच में दूसरी दुनिया की आत्माएँ हमारी दुनिया में रहती हैं, तो वे कौन हैं और क्यों आई हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो इतने सारे लोग ऐसे अनुभवों के बारे में क्यों बताते हैं जिनका कोई तार्किक कारण समझ नहीं आता. यह जानने के लिए कि क्या भूत सच में होते हैं, TODAY.com ने तीन विशेषज्ञों से बात की – जिनमें पैरासाइकोलॉजी (अलौकिक घटनाओं का अध्ययन) के प्रोफ़ेसर, एक मीडियम और एक साइकिक शामिल थे – ताकि वे अलौकिक गतिविधियों की संभावना और मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, इस पर अपनी राय दे सकें.

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असल में भूत क्या होते हैं?

बहुत से लोगों के लिए, भूत शब्द सुनते ही दो तरह की तस्वीरें दिमाग में आती हैं या तो कोई डरावनी परछाई जो घर के लोगों को डराती है, या फिर सफ़ेद चादर ओढ़े कोई प्यारा सा बच्चा जो ‘ट्रिक-ऑर-ट्रीट’ (हैलोवीन पर मिलने वाली टॉफ़ी) के लिए आता है. आम धारणाओं को छोड़ दें, तो मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी भूत को बिना शरीर वाली आत्मा के तौर पर परिभाषित करती है यानी किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा जिसकी मौत हो चुकी है और जो या तो आत्माओं की दुनिया में रहती है या किसी तरह हमारी दुनिया में भी मौजूद है. मीडियम और ‘आई एम स्टिल विद यू’ (I’m Still With You) किताब की लेखिका शेरी डिलार्ड का कहना है कि भूतों और उन प्रियजनों की आत्माओं के बीच फ़र्क समझना ज़रूरी है जो गुज़र चुके हैं. क्योंकि डिलार्ड के अनुसार, वे दोनों एक ही चीज़ नहीं हैं.

उनका कहना है कि जब प्रियजन मरते हैं, तो वे धरती छोड़कर एक ‘उच्च और प्रेमपूर्ण अस्तित्व’ में चले जाते हैं – चाहे वो स्वर्ग हो, ‘प्रकाश’ हो या मरने के बाद की दुनिया की कोई और अवधारणा. डिलार्ड का कहना है कि भूतों की तरह ही, हमें कभी-कभी अपने उन प्रियजनों की मौजूदगी का एहसास हो सकता है जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. चाहे वह सपनों में हो, किसी अलौकिक घटना के ज़रिए हो या किसी और तरह के अनुभव से. और ऐसे मौकों पर, उनका कहना है कि हमें आमतौर पर अपनापन, उन्हें पहचानने का एहसास या प्यार महसूस होता है.