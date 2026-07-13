Antilia Construction Cost 2026: मुकेश अंबानी के ‘एंटीलिया’ जैसा घर बनाने के लिए चाहिए कितने करोड़? 2026 की अनुमानित लागत जानिए

Antilia Construction Cost 2026: मुंबई के सबसे पॉश इलाके अल्टामाउंट रोड पर स्थित उद्योगपति मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया (Antilia) दुनिया के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है. अपनी भव्यता, लग्जरी सुविधाओं और अनोखे डिजाइन की वजह से यह इमारत अक्सर चर्चा में रहती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज यानी 2026 में एंटीलिया जैसा घर बनाया जाए, तो उस पर कितना खर्च आएगा?आइए जानते हैं एंटीलिया की निर्माण लागत, मौजूदा अनुमानित कीमत और इसकी लग्जरी सुविधाओं से जुड़ी खास बातें.

एंटीलिया को बनाने में कितना खर्च आया था?

एंटीलिया का निर्माण 2006 में शुरू हुआ था और करीब चार साल बाद 2010 में यह पूरी तरह तैयार हुआ. उस समय इसकी निर्माण लागत करीब 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 17,400 करोड़ रुपये, आज के विनिमय दर के हिसाब से) बताई जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केवल इमारत का मुख्य ढांचा तैयार करने में ही करीब 6,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. इसके बाद इटली और अन्य देशों से मंगाए गए मार्बल, प्रीमियम इंटीरियर, हाई-एंड टेक्नोलॉजी और लग्जरी सुविधाओं ने इसकी कुल लागत को और बढ़ा दिया.

2026 में एंटीलिया जैसा घर बनाने में कितना खर्च आएगा?

रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, अगर 2026 में एंटीलिया जैसा घर उसी स्तर की डिजाइन, इंजीनियरिंग और सुविधाओं के साथ बनाया जाए, तो इसकी निर्माण लागत 4.6 बिलियन डॉलर यानी करीब 38,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो सकती है.

इसकी सबसे बड़ी वजह है:

मुंबई में जमीन की रिकॉर्ड कीमतें.

सीमेंट, स्टील और अन्य निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत.

लग्जरी इंटीरियर और आयातित सामग्री का महंगा होना.

हाई-टेक इंजीनियरिंग और सुरक्षा सिस्टम पर बढ़ने वाला खर्च.

हालांकि, यह एक अनुमानित आंकड़ा है. वास्तविक लागत जमीन की कीमत, डिजाइन, निर्माण तकनीक और इस्तेमाल होने वाली सामग्री के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है.

आज एंटीलिया की अनुमानित कीमत कितनी है?

मौजूदा समय में एंटीलिया की अनुमानित बाजार कीमत 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपये के बीच मानी जाती है. हालांकि इसकी वास्तविक कीमत तय करना आसान नहीं है, क्योंकि यह निजी संपत्ति है और बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है.

एंटीलिया की खास बातें

कुल 27 मंजिल, लेकिन ऊंचाई लगभग 60 मंजिला इमारत के बराबर.

करीब 4 लाख वर्ग फुट में फैला निर्माण.

रिक्टर स्केल पर 8.0 तीव्रता तक के भूकंप को झेलने के हिसाब से डिजाइन.

3 हेलीपैड.

168 कारों की क्षमता वाली 6 मंजिला पार्किंग.

प्राइवेट थिएटर, जिम, स्पा, स्नो रूम और मंदिर जैसी अल्ट्रा-लग्जरी सुविधाएं.

क्यों खास है एंटीलिया?