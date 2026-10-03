18 करोड़ की घड़ी, सिर्फ 18 मालिक! जानिए Anant Ambani की इस बेशकीमती वॉच की कहानी

Anant Ambani Watch: जैसा की आप सभी जानते हैं कि देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक अंबानी परिवार हमेशा से ही अपनी अमीरी को लेकर चर्चा में रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनकी हर शादी और पार्टी इतनी शानदार होती है कि हर किसी की आंखें चुंदिया जाए. बड़े-बड़े सिलेब्रिटी भी इनकी शादी- पार्टी का हिस्सा बनते हैं. अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के साथ भी ऐसा ही हुआ. अंबानी परिवार में पुरुष हों या महिलाएं, उनकी अमीरी उनके कपड़ों, गहनों और छोटी-छोटी चीजों से झलक रही थीं. वहीं आपने अक्सर मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के हाथ में एक ऐसी घड़ी देखी होगी जिसे देखते ही आंखें चमक उठे. बता दें कि ये घड़ी दुनिया की घड़ी में सबसे महंगी है. इस लिमिटेड-एडिशन घड़ी की कीमत ₹18 करोड़ है. आइए उनकी लग्ज़री घड़ी के बारे में और जानें.

चर्चा में आई थी अनंत की घड़ी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असल में, अनंत और राधिका ने मार्च में गुजरात के जामनगर में तीन दिन का प्री-वेडिंग फंक्शन रखा था. इसमें देश-विदेश के कई सेलिब्रिटी शामिल हुए थे. हालांकि, सबसे ज़्यादा चर्चा अनंत अंबानी की घड़ी की हुई, जिसे देखकर फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग और उनकी पत्नी भी हैरान रह गए थे. ज़करबर्ग कहते थे कि उन्हें घड़ियाँ पहनना पसंद नहीं है, लेकिन इस वाली ने उन्हें पहनने के लिए मजबूर कर दिया.

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ये है घड़ी की खासियत

RM 56-02 का डिज़ाइन और कीमत बताती है कि इस ब्रांड की घड़ियाँ इतनी महंगी क्यों हैं. कारण ये हैं:

घड़ी के सफायर केस को ही 40 दिनों तक लगातार मशीनिंग की ज़रूरत होती है, जिसके बाद 400 घंटे की फिनिशिंग होती है.

कहा जाता है कि सफायर न सिर्फ़ टिकाऊ होता है बल्कि दूसरे मटीरियल के मुकाबले इस पर खरोंच भी कम लगती है.

इतना ही नहीं, यह घड़ी रिचर्ड मिल के सिग्नेचर टोनो-शेप के केस में आती है, जिसे बनाना घड़ी से भी ज़्यादा मुश्किल है.

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