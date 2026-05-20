किसी महल से कम नहीं ये कोठा, एंट्री के लिए जेब से ढीले करने पड़ते हैं करोड़ों; अप्सराओं के कम नहीं यहां की तवायफें!

America Brothel: भारत में रेड लाइट एरिया की चर्चा आम है, जहां महिलाओं का जीवन किसी नर्क से कम नहीं होता है. लेकिन अमेरिका में इसकी स्थिति अलग है. आज हम आपको नेवादा की एक प्रसिद्ध जगह Sheri’s Ranch के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अपनी अनोखी और विवादित पहचान के लिए जाना जाता है. यहां प्रवेश के लिए भारी शुल्क देना पड़ता है और अंदर का अनुभव लोगों को हैरान कर देता है. Sheri’s Ranch दुनिया का सबसे बदनाम और लग्जरी लीगल ब्रोथेल माना जाता है. यह ‘सेक्स रिजॉर्ट एंड स्पा’ के नाम से भी मशहूर है.

आसमान छूती है फीस

यह एंट्री फीस नहीं ली जाती है, लेकिन इसकी सर्विसेज की कीमतें काफी महंगी हैं. VIP पैकेज की कीमत 5 लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाती है. जिसमें ग्रैंड डिनर, शैंपेन, 10 सबसे हॉट महिलाओं का साथ होता है. यह पैकेज F1 ग्रैंड प्रिक्स जैसे इवेंट्स के दौरान दिया जाता है. बता दें कि, Sheri’s Ranch Pahrump 20 एकड़ के एक विशाल रेगिस्तान में फैला हुआ है. यहां तक जाने के लिए लास वेगास से 60 मील ड्राइव करनी पड़ती है.

लग्जरी सामानों से भरी चीजें

इस कोठे के साइबोर्ड पर ‘वेश्यालयों के देश में आपका स्वागत है’ (Welcome to Brothel Country) लिखा हुआ है. इसके भीतर का नजारा किसी लग्जरी महल से कम नहीं है. यहां कैश मशीन पर No Refunds और No Whining लिखा है. यहां 80 से अधिक महिलाएं अक्सर घूमती रहती है. लेकिन एक समय पर केवल 25 महिलाएं ही उपलब्ध रहती हैं. यहां महिलाएं खुद कीमते तय करती हैं. इनका फिक्स्ड रेट नहीं होता है.

कोठे में शामिल कई लग्जरी चीजें

सामान्य सेवाओं की शुरुआत कुछ हजार डॉलर से होती है.

स्पेशल फैंटेसी अनुभवों की कीमत लाखों रुपये तक जा सकती है.

इनमें थ्रीसम, नुरू मसाज, गर्ल ऑन गर्ल शो और नेकेड रेसलिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं.

सुपरहीरो थीम और सेक्स ट्रेनिंग जैसी विशेष सर्विसेज भी उपलब्ध हैं.

कपल्स के लिए “Couples Getaway” नाम का खास पैकेज है.

इस पैकेज में लगभग 6000 डॉलर का डिपॉजिट देना होता है.

इसमें ट्रांसपोर्ट, डिनर और मीट-एंड-ग्रीट जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं.

पूरी तरह से लीगल

नेगेवादा पूरी तरह से लीगल तौर पर काम करता है. महिलाओं की वीकली STI टेस्टिंग होती है. साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा सकता है. महिलाओं की लाइनअप, स्पेशल रूम्स, रेगिस्तानी व्यू, लग्जरी इंटीरियर और पूल हर चीज यहां मौजूद है.