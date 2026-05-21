Cockroach Facts: बिना सिर के हफ़्तों तक ज़िंदा, 4,000 से ज़्यादा किस्में; कॉकरोच की अनोखी कहानी जान रह जाएंगे हैरान

Cockroach Facts: आजकल इंटरनेट पर कॉकरोच चर्चा का विषय बने हुए हैं . इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और X तक, हर जगह यूज़र्स कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में पोस्ट कर रहे हैं . हालांकि, इनमें से कई यूज़र्स कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में लिख रहे हैं, जो ऑनलाइन बनी एक पार्टी है . इस नाम के सोशल मीडिया हैंडल्स के फॉलोअर्स हर मिनट बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रहे हैं . लोग इस पार्टी के बारे में खूब सर्च कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यह क्यों बनी, इसे किसने शुरू किया, लेकिन इस पूरी चर्चा का फोकस कॉकरोच के बारे में कई दिलचस्प बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं . इसलिए, हम पार्टी के बारे में नहीं, बल्कि कॉकरोच की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं .

कॉकरोच कोई नया शब्द नहीं है . हर कोई उन्हें अपने घरों में देखता है, उनसे मिलता है, और जब वे परेशान होते हैं तो उन्हें मार भी देता है . कॉकरोच को मारने के लिए एक दवा भी मिलती है क्योंकि वे घर के सामान को नुकसान पहुंचाते हैं . घर में कुछ लोग कॉकरोच को देखकर डर जाते हैं और चीखने लगते हैं . वे सबसे ज़्यादा बाथरूम और किचन में पाए जाते हैं . कॉकरोच को मोलस्क भी कहा जाता है .यह धरती पर सबसे पुराने जीवित कीड़ों में से एक है .

अलग-अलग रिपोर्ट इसके होने के बारे में अलग-अलग दावे करती हैं . कुछ का कहना है कि यह 200 मिलियन साल पुराना है, जबकि दूसरे कहते हैं कि यह और भी पुराना है .

कॉकरोच के बारे में जरूरी बातें