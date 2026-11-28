AI Risk Warning: जहां ज़्यादातर लोगों ने थैंक्सगिविंग पर अपनों के साथ खाना खाया, वहीं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर ने इस छुट्टी का इस्तेमाल अपने परिवार को एक डरावनी चेतावनी भेजने के लिए किया. निकोला जुरकोविक, METR के टेक्निकल स्टाफ के मेंबर हैं. यह एक नॉन-प्रॉफिट संस्था है जो एडवांस्ड AI सिस्टम को गंभीर खतरों के लिए टेस्ट करती है, उन्होंने X पर एक ओपन लेटर शेयर किया और कहा कि वो सालों से AI को लेकर चुपचाप परेशान हैं. अब, उन्हें लगता है कि बहुत देर होने से पहले बोलना उनका फ़र्ज़ है. जुरकोविक ने लिखा, “यह पहला थैंक्सगिविंग है जहां मुझे यकीन नहीं है कि हम अगले तक ज़िंदा रहेंगे.”

‘हम AI पर से कंट्रोल खो रहे हैं’

अपने लेटर में, जुरकोविक ने कहा कि AI सिस्टम ने इस साल पहले ही कई कंपनियों को हैक करने सहित गंभीर घटनाएं की हैं. अब तक, ज़्यादातर नुकसान फाइनेंशियल हुआ है. हालांकि, अगले साल, उन्हें डर है कि AI बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और कई मौतें भी हो सकती हैं. उन्होंने तीन तरीके बताए जिनसे चीज़ें गलत हो सकती हैं:

AI कंट्रोल से बाहर हो सकता है और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंध लगा सकता है.

बुरे लोग AI का इस्तेमाल बायोलॉजिकल हथियार बनाने के लिए कर सकते हैं.

बड़े लीडर मशीनों को बहुत ज़्यादा पावर दे सकते हैं.

खत्म हो जाएगी इंसानियत

कड़े ग्लोबल नियमों के बिना, जुरकोविक को उम्मीद है कि AI खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देगा और शायद 2027 की शुरुआत में ही सबसे स्मार्ट इंसानों से आगे निकल जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा सिस्टम ऐसे लक्ष्यों का पीछा कर सकता है जो इंसानी ज़िंदा रहने से टकराएंगे. अगर कोई बड़ी मंदी नहीं आती है, तो उन्होंने 2030 के आखिर से पहले इंसानियत के खत्म होने या कमज़ोर होने की संभावना की तुलना सिक्के उछालने से की. अपने आस-पास, उन्होंने अनुमान लगाया कि 2027 के आखिर में लोग छुट्टियां नहीं मना पाएंगे, इसकी 5 से 20 परसेंट संभावना है. हालांकि, ये आंकड़े उनके अपने अंदाज़े हैं, न कि तय संभावनाएं.

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नौकरियां, ज़िंदगी के प्लान, और कैश तैयार रखना

अगर इंसानियत बच भी जाती है, तो जुरकोविक को उम्मीद है कि ग्लोबल इकॉनमी उलट-पुलट हो जाएगी. उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ज़्यादातर मौजूदा नौकरियाँ खत्म हो सकती हैं, जिससे 10 साल के अंदर दुनिया के ज़्यादातर लोग बेरोज़गार हो जाएँगे. अगले एक से पाँच साल की रोज़मर्रा की योजनाएँ, पढ़ाई और करियर से लेकर परिवार शुरू करने तक, पटरी से उतर सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जिन दोस्तों के छोटे बच्चे हैं, उन्हें चिंता है कि उनके बच्चे शायद ग्रेड स्कूल जाने तक ज़िंदा न रहें. अपने परिवार को दी गई उनकी सलाह प्रैक्टिकल थी: घर पर लगभग दो हफ़्ते का खाना और पानी रखें, साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग फेल होने की स्थिति में कैश भी रखें. उन्होंने चेतावनी दी कि अगले साल COVID से भी ज़्यादा बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं.