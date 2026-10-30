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ताजमहल नहीं ये है असली मोहब्बत का मकबरा! यहीं रखी गई थी शाहजहां की बेगम की लाश; जानें आहुखाना का रहस्य

Ahukhana History: ताजमहल की खूबसूरती और शान देखने के लिए भारत के साथ-साथ दूर-दूर से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन शायद ही कोई टूरिस्ट जानता हो कि यह वो जगह नहीं है जहाँ बादशाह शाहजहाँ की खास रानी मुमताज महल की लाश रखी गई थी.

By: Heena Khan | Published: October 30, 2026 1:00:44 PM IST

ahukhana history
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Ahukhana History: ताजमहल की खूबसूरती और शान देखने के लिए भारत के साथ-साथ दूर-दूर से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन शायद ही कोई टूरिस्ट जानता हो कि यह वो जगह नहीं है जहाँ बादशाह शाहजहाँ की खास रानी मुमताज महल की लाश रखी गई थी. इतिहास में कहा गया है कि आगरा के दक्षिण-पश्चिम में, मध्य प्रदेश के धीमी गति वाले शहर बुरहानपुर में, मुमताज का असली मकबरा है, जिसे आहुखाना के नाम से जाना जाता है.

आहुखाना का इतिहास

शाहजहाँ अपने दुश्मनों के बार-बार हमलों के कारण दिल्ली से अपना ठिकाना बदल चुके थे. वो 1620 के दशक के आखिर में बुरहानपुर में ताप्ती नदी के पास शाही किले में बस गए. 16वीं सदी में, मुगलों ने आहुखाना को एक बड़े बगीचे और हिरणों के पार्क के तौर पर बनवाया था. इसमें एक छोटा सा महल था जहाँ मुमताज की लाश को लगभग छह महीने तक दफनाया गया था.

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जब शाहजहां के बाल रातों-रात सफेद हो गए

इतिहासकारों के मुताबिक, अपने आखिरी बच्चे को जन्म देने के बाद, मरते समय मुमताज़ ने अपने दुखी पति को उनके लंबे समय तक चले प्यार की याद दिलाई और उनसे दोबारा शादी न करने की गुज़ारिश की. उन्होंने यह भी इच्छा जताई कि उनके गुज़र जाने के बाद एक स्वर्ग जैसा मकबरा बनाया जाए. ज़ाहिर है, अपनी सबसे प्यारी पत्नी के अचानक चले जाने से शाहजहाँ दो साल तक उदास और दुखी रहे; इतना कि आने वाली उदासी की वजह से उनके बाल रातों-रात सफेद हो गए. बादशाह ने लगभग 24 महीने तक इंद्रियों के सुखों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.

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मुमताज़ महल का असली मकबरा

ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि मुमताज़ महल के पार्थिव शरीर को उनके गुज़र जाने के बाद छह महीने तक आहुखाना में रखा गया था. हालाँकि, अपने अच्छे दिनों में, आहुखाना शाही मुगलों के लिए एक रौनक वाली जगह थी, लेकिन आज वहाँ सिर्फ़ एक अनदेखी जगह बची है जहाँ जंगली घास उगी हुई है. खराब मेंटेनेंस की वजह से, आहुखाना में हर महीने सिर्फ़ 80 से 100 विज़िटर आते हैं. खबर है कि ASI अपने ऑफिस में काफ़ी स्टाफ़ की कमी की वजह से आहुखाना के मेंटेनेंस में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है. मुमताज़ महल की लाश को 1653 A.D. में ताजमहल के पूरा होने तक लगभग 22 साल तक यमुना नदी के किनारे एक बगीचे में रखा गया था.

Tags: GK NewsShah JahanTaj Mahal
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