जिस खेल में हुई अग्निवेश की मौत कितना है खतरनाक! प्रोफेशनल एथलीट भी हो सकते हैं शिकार; यहां जाने सुरक्षा टिप्स

Skiing Safety Tips: हाल ही में डरा देने वाली एक खबर सामने आ रही है. दरअसल, कई बार हमारी सबसे मन पसंद चीज ही हमारे लिए खतरा बन जाती है. ऐसा ही कुछ वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे के साथ हुआ है. दरअसल, कल यानी 7 जनवरी को अग्निवेश अग्रवाल की स्कीइंग के बाद कार्डिएक अरेस्ट से मौत हो गई. उनका निधन 49 की उम्र में हुआ है. आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे खेल कितने खतरनाक होते हैं.

जानकारी के मुताबिक, स्कीइंग कनाडा के सबसे पॉपुलर आउटडोर खेलों में से एक है, जो उन लोगों को आकर्षित करता है जो शहर की ज़िंदगी से दूर ढलानों पर जाना चाहते हैं. एक रोमांचक मनोरंजक गतिविधि के तौर पर, स्कीइंग में स्पीड, एड्रेनालाईन और लुभावने नज़ारे शामिल हैं, जो एक बेजोड़ आउटडोर खेल का अनुभव देता है. हालांकि, स्कीइंग में चोट लगने का भी काफी खतरा होता है, इसलिए शुरुआती और अनुभवी दोनों तरह के स्कीर्स के लिए संभावित खतरों को समझना और आम चोटों से बचने के लिए स्कीइंग सुरक्षा को गंभीरता से लेना ज़रूरी है.

स्कीइंग में चोट लगने का खतरा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, स्कीइंग में चोट हल्की मोच से लेकर गंभीर चोट तक हो सकती है, और चोट लगने का खतरा फिजिकल फिटनेस, स्किल लेवल और बदलते मौसम जैसी बातों पर निर्भर करता है. स्कीइंग एक फिजिकली मुश्किल खेल है, जिसमें ताकत और फुर्ती की ज़रूरत होती है, और इसमें आम चोटें शामिल हैं:

घुटने में मोच और फ्रैक्चर

गिरने या तेज़ी से मुड़ने से कंधे में चोट

सिर में चोट, खासकर तेज़ गति या टक्कर की स्थितियों में

यहां तक ​​कि अनुभवी स्कीअर्स को भी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भीड़भाड़ वाले रास्ते, मौसम में अचानक बदलाव, या ध्यान भटकने से चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है.

मौसम की स्थितियों की भूमिका

स्कीइंग की सुरक्षा में मौसम की स्थितियाँ बहुत ज़रूरी हैं. बर्फ़बारी, हवा और विज़िबिलिटी जैसे बदलते कारक ढलानों पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं. खराब मौसम की स्थिति, जैसे बर्फीली या बहुत ज़्यादा गीली बर्फ़, ट्रैक्शन कम करके स्कीइंग को ज़्यादा खतरनाक बना देती है. इसके अलावा, ऑफ-पिस्ट स्कीइंग खास तौर पर खतरनाक हो सकती है, क्योंकि बैककंट्री इलाके कम रेगुलेटेड होते हैं, और मौसम की स्थिति तेज़ी से बदल सकती है, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है.

कोई भी हो सकता है इसका शिकार

चोट लगने का खतरा सिर्फ़ प्रोफेशनल एथलीट तक ही सीमित नहीं है; शौकिया स्कीअर्स भी इसके शिकार हो सकते हैं. सही तैयारी से कई चोटों से बचा जा सकता है, जिसमें शामिल हैं:

सुरक्षात्मक गियर और वार्म-अप व्यायाम

अपनी सीमाओं को समझना और खतरों को पहचानना

मौसम की स्थिति के आधार पर गति और तकनीक को एडजस्ट करना

टोरंटो और पूरे कनाडा के स्कीअर्स ज़रूरी सुरक्षा अभ्यासों, आम चोटों के जोखिमों के बारे में जागरूकता, और रेस्टोरेकेयर के विशेष उपचारों के समर्थन से लाभ उठा सकते हैं, ये सभी सर्दियों के मौसम में सुरक्षित, मज़बूत स्कीइंग अनुभवों को बढ़ावा देते हैं.

स्कीइंग को खतरनाक क्यों माना जाता है?

स्कीइंग को चोटों की ज़्यादा दर की वजह से एक हाई-रिस्क एक्टिविटी माना जा सकता है, जिसमें कुछ खास तरह की चोटें स्की करने वालों को अक्सर लगती हैं. कनाडा में, स्कीइंग सहित सर्दियों के खेलों से होने वाली चोटें आम हैं, और हर साल कई हज़ार घटनाएँ रिपोर्ट की जाती हैं. इनमें से कई में फ्रैक्चर और सिर में चोट जैसी गंभीर चोटें शामिल होती हैं. उदाहरण के लिए, सर्दियों के खेलों की सुरक्षा संगठनों के अध्ययनों से पता चलता है कि चोटों के कारण हर साल स्कीइंग की वजह से कई लोगों को इमरजेंसी रूम जाना पड़ता है (हेल्थ इन्फोबेस कनाडा).

स्कीइंग के जोखिमों में योगदान देने वाले कारक

स्कीइंग से जुड़े जोखिम कई कारकों से बढ़ जाते हैं, जिनमें पर्यावरण की स्थिति, शारीरिक ज़रूरतें और स्की ढलान का इलाका शामिल है. उदाहरण के लिए, बर्फीली स्थिति, कम विजिबिलिटी और तेज़ी से बदलता मौसम स्कीइंग वाले इलाकों में आम है, जिससे कंट्रोल और नेविगेशन मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा, चोट से बचने के लिए स्कीइंग के लिए अच्छी शारीरिक फिटनेस की ज़रूरत होती है, और इसकी कमी से स्की करने वालों को दुर्घटनाओं का ज़्यादा खतरा हो सकता है. इलाके की मुश्किलें, गति और अनुभव की कमी भी इस खेल से जुड़े खतरों में योगदान करते हैं, और अनुभवहीन स्की करने वालों को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने पर चोट लगने की ज़्यादा संभावना होती है.

स्कीइंग सुरक्षा युक्तियाँ

सही ट्रेनिंग से शुरुआत करने का महत्व

शुरुआत करने वालों के लिए सही ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर से लेसन लेने से नए स्की करने वाले बेसिक बातें सीख पाते हैं, जैसे सही पोज़िशन, टर्निंग टेक्नीक और रुकने के तरीके. स्की लेसन बेसिक स्किल्स देते हैं जो दुर्घटनाओं को रोकने और ढलानों पर कंट्रोल बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

एडवांस ढलानों पर जाने से पहले बेसिक बातें सीखना

शुरुआत करने वालों को तब तक आसान ढलानों पर ही रहना चाहिए जब तक उनमें कॉन्फिडेंस न आ जाए और वे स्कीइंग की बेसिक बातें न समझ जाएं, जिसमें स्की लिफ्ट का इस्तेमाल करना और चोटों से बचने के लिए सही तरीके से गिरना शामिल है. बहुत जल्दी एडवांस ढलानों पर जाने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है.

फिजिकल फिटनेस बनाना

अच्छी फिटनेस लेवल स्कीइंग में चोटों का खतरा काफी कम कर सकता है. कार्डियो फिटनेस, कोर स्ट्रेंथ और पैरों की एक्सरसाइज सभी स्कीइंग की फिजिकल ज़रूरतों के लिए तैयारी करने में फायदेमंद हैं. स्कीइंग से पहले फिटनेस रूटीन अपनाने से ढलानों पर कंट्रोल और स्टेबिलिटी बेहतर होती है.

