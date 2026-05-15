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Woman Law: बीवियों को मार सकते हैं पर हड्डी न टूटे! इस देश के मर्दों को अलग ही छूट; यहां महिलाओं पर जुल्म करना है सवाब

Woman Law: मुस्लिम महिलाओं की स्थति कई देशों में बेहद खराब है. अक्सर उन्हें मर्दों के नीचे दबकर रहना पड़ता है. वहीं तालिबान एक ऐसी जगह है जहां मुस्लिम महिलाओं की स्थति बेहद खराब है.

By: Heena Khan | Published: May 15, 2026 10:29:49 AM IST

muslim woman law in afghanistan
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Woman Law: मुस्लिम महिलाओं की स्थति कई देशों में बेहद खराब है. अक्सर उन्हें मर्दों के नीचे दबकर रहना पड़ता है. वहीं तालिबान एक ऐसी जगह है जहां मुस्लिम महिलाओं की स्थति बेहद खराब है. लेकिन आज हम आपको यहां के एक ऐसे नियम के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी.दरअसल, कुछ समय पहले ही तालिबान ने एक नै दंड संहिता लागू की थी जिसके तहत, पतियों को अपनी पत्नियों और बच्चों को शारीरिक रूप से अनुशासित करने की अनुमति है, बशर्ते कि ऐसी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप हड्डियाँ न टूटें या गंभीर चोट न लगे. इस नए 90-पृष्ठों वाले कानून पर संगठन के सर्वोच्च नेता, हिबतुल्ला अखुंदज़ादा ने हस्ताक्षर किए हैं. 

सिर्फ 15 दिन की जेल 

इस प्रावधान के अनुसार, अगर कोई पति अपनी पत्नी को गंभीर चोट पहुँचाता है या उसकी हड्डी तोड़ देता है, तो उसे अधिकतम 15 दिनों की जेल की सज़ा हो सकती है. सज़ा तभी संभव है जब महिला अदालत में हिंसा को साबित करने में सक्षम हो. न्यायाधीश को अपनी चोटें दिखाते समय महिला को पूरी तरह से नकाब में रहना अनिवार्य है. इसके अलावा, अदालत में उसके साथ उसके पति या किसी पुरुष अभिभावक का उपस्थित रहना भी अनिवार्य है.

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शोहर की इजाजत के बिना नहीं कर सकतीं ये काम 

यह कानून महिलाओं की आवाजाही की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाता है. यदि कोई विवाहित महिला अपने पति की अनुमति के बिना रिश्तेदारों से मिलने जाती है, तो उसे तीन महीने तक की जेल हो सकती है. इस दंड संहिता का अनुच्छेद 9 अफगान समाज को चार वर्गों में विभाजित करता है: धार्मिक विद्वान (उलेमा), कुलीन वर्ग (अशरफ), मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग. इस प्रणाली के तहत, सज़ा का निर्धारण अपराध की प्रकृति या गंभीरता के बजाय आरोपी की सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जाता है.

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Tags: afghanistanGK Newsislamic rules
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