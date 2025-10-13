खुद का AI दिमाग, तापमान को भी कर सकेगा कंट्रोल; ऐसे एडवांस फीचर्स से लेस होगा 6th जेनरेशन हाइपरसोनिक फाइटर जेट
Home > जनरल नॉलेज > खुद का AI दिमाग, तापमान को भी कर सकेगा कंट्रोल; ऐसे एडवांस फीचर्स से लेस होगा 6th जेनरेशन हाइपरसोनिक फाइटर जेट

खुद का AI दिमाग, तापमान को भी कर सकेगा कंट्रोल; ऐसे एडवांस फीचर्स से लेस होगा 6th जेनरेशन हाइपरसोनिक फाइटर जेट

Hypersonic Fighter Jets AI Features: स्क्रैमजेट इंजन से लेकर एयरोडायनामिक डिज़ाइन तक ये सारे एडवांस फीचर्स से लेस होगा 6th जेनरेशन हाइपरसोनिक फाइटर जेट्स.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 13, 2025 5:10:12 AM IST

Hypersonic Fighter Jets AI Features
Hypersonic Fighter Jets AI Features

Hypersonic Fighter Jets: भविष्य के युद्ध अब केवल ताकत या सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि गति और तकनीक से तय होंगे. भविष्य में, जो राष्ट्र “गति और एआई” में निपुण होगा, उसे युद्ध के मैदान में विजय हासिल करेगा और इस तकनीकी क्रांति के केंद्र में हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान भी शामिल हैं, जो मैक 5 या उससे भी तेज़ (ध्वनि की गति से पांच गुना) उड़ान भरने में सक्षम हैं.

 स्क्रैमजेट इंजन करेगा बड़ा काम

इन विमानों का सबसे बड़ा रहस्य उनके स्क्रैमजेट इंजनों में है. जहां पारंपरिक जेट इंजन सीमित गति पर काम करते हैं, वहीं स्क्रैमजेट इंजन हवा को अंदर खींचते हैं और उसे ईंधन के साथ जलाते हैं. इस लाभ का अर्थ है कि इस जेट को किसी भारी रॉकेट इंजन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह कुछ ही सेकंड में अंतरमहाद्वीपीय दूरी तय कर सकता है. यह इंजन भविष्य के लड़ाकू विमानों को असली शक्ति प्रदान करेगा.

तापमान को कर सकेंगे कंट्रोल

लेकिन इतनी तेज़ गति के साथ एक चुनौती भी आती है – गर्मी. मैक 5 पर, हवा का घर्षण विमान की बाहरी सतह को हज़ारों डिग्री तक गर्म कर सकता है. इस समस्या का समाधान करने के लिए, वैज्ञानिक ऊष्मा-रोधी सामग्री और तापीय शीतलन प्रणालियां विकसित कर रहे हैं. ये प्रणालियां इंजन को ठंडा रखती हैं और विमान की संरचना को पिघलने से रोकती हैं.

एयरोडायनामिक डिज़ाइन का है बड़ा रोल

एक और बड़ी चुनौती स्थिरता है. हाइपरसोनिक गति पर, ज़रा सी भी अशांति जेट को असंतुलित कर सकती है. इसलिए, इसका एयरोडायनामिक डिज़ाइन बेहद लंबा, पतला और चिकना होता है ताकि इसके चारों ओर हवा आसानी से प्रवाहित हो सके. कंप्यूटर फ्लूइड डायनेमिक्स (CFD) तकनीक की मदद से विकसित यह डिज़ाइन विमान को स्थिर और नियंत्रणीय रखता है.

हवाई जहाज़ की खिड़कियों में होते हैं छेद, जानें क्या है इसके पीछे की सही वजह?

दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा

इतनी तेज़ गति से उड़ान भरते समय, रडार से बचना भी मुश्किल होता है, लेकिन यही इन विमानों की खासियत है. रडार एब्ज़ॉर्बिंग कोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेशर्स और स्टील्थ डिज़ाइन इन्हें लगभग अदृश्य बनाते हैं. दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाए जाने से पहले ही ये हमला कर देते हैं.

विमान के पास होगा AI का दिमाग

और सबसे बुद्धिमान हिस्सा इनका AI-संचालित मस्तिष्क है. इतनी तेज़ गति पर, पायलट के पास सोचने का समय नहीं होता, इसलिए हाई-स्पीड कंप्यूटिंग सिस्टम, सेंसर और उपग्रह से जुड़ा नेविगेशन निर्णय लेते हैं—कौन सा रास्ता अपनाना है, कितनी ऊँचाई बनाए रखनी है और कब निशाना साधना है.

इन सभी अत्याधुनिक तकनीकों के संयोजन ने हाइपरसोनिक लड़ाकू विमानों को न केवल तेज़, बल्कि बुद्धिमान, सटीक और घातक भी बनाया है. आने वाले दशकों में ये मशीनें आसमान से गिरने वाली बिजली की तरह होंगी – अदृश्य, लेकिन कहर बरपाने ​​वाली.

Indian railway sign: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ‘X’ का चिह्न क्यों होता है, क्या है इसका मतलब?

Tags: 6th Generation Hypersonic FighterAI FeaturesFeatures of Hypersonic FighterHypersonic Fighter Jets
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
खुद का AI दिमाग, तापमान को भी कर सकेगा कंट्रोल; ऐसे एडवांस फीचर्स से लेस होगा 6th जेनरेशन हाइपरसोनिक फाइटर जेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

खुद का AI दिमाग, तापमान को भी कर सकेगा कंट्रोल; ऐसे एडवांस फीचर्स से लेस होगा 6th जेनरेशन हाइपरसोनिक फाइटर जेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खुद का AI दिमाग, तापमान को भी कर सकेगा कंट्रोल; ऐसे एडवांस फीचर्स से लेस होगा 6th जेनरेशन हाइपरसोनिक फाइटर जेट
खुद का AI दिमाग, तापमान को भी कर सकेगा कंट्रोल; ऐसे एडवांस फीचर्स से लेस होगा 6th जेनरेशन हाइपरसोनिक फाइटर जेट
खुद का AI दिमाग, तापमान को भी कर सकेगा कंट्रोल; ऐसे एडवांस फीचर्स से लेस होगा 6th जेनरेशन हाइपरसोनिक फाइटर जेट
खुद का AI दिमाग, तापमान को भी कर सकेगा कंट्रोल; ऐसे एडवांस फीचर्स से लेस होगा 6th जेनरेशन हाइपरसोनिक फाइटर जेट