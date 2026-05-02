Cockroaches Types: घरों में आते हैं 8 तरह के कॉकरोच, आपके यहां कौन से तिलचट्टे? ऐसे कर सकते पहचान

Types of Cockroaches: दुनिया भर में 4,000 से ज्यादा प्रकार के तिलचट्टे पाए जाते हैं. इसमें अकेले अमेरिका में 50 से ज्यादा प्रजातियां हैं. वहीं, हमारे घरों में 8 तरह के कॉकरोच आते हैं. ये कीड़े ज्यादातर गर्म, नम जगहों पर मिलते हैं जहां आसानी से खाना और नमी मिलती है. बता दें कि, तिलचट्टे साल्मोनेला जैसी बैक्टीरिया फैलाते हैं और एलर्जी या अस्थमा को बढ़ा सकते हैं. तिलचट्टे बहुत जल्दी बढ़ते हैं इसलिए इन्हें खत्म करना मुश्किल होता है. इन्हें हटाने के लिए सफाई सबसे जरूरी है, साथ ही प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है. आज के लेख में जानते हैं 8 आम तिलचट्टों के बारे में.

कॉकरोच के 8 प्रकार और उनकी पहचान

जर्मन तिलचट्टा: यह दुनिया में सबसे आम तिलचट्टा है. इसके वयस्क हल्के कैरामेल रंग के होते हैं. इनके सिर के पीछे दो काली पट्टियां होती हैं और ये लगभग एक पैसे के आकार के होते हैं. ये बहुत तेज चलते हैं और जल्दी-जल्दी बच्चे देते हैं. एक मादा एक साल में सैकड़ों बच्चे दे सकती है. ये ज्यादातर किचन, बाथरूम और लॉन्ड्री एरिया में दिखते हैं. इन्हें हटाने के लिए पेस्ट कंट्रोल जरूरी है.

ब्राउन-बैंडेड तिलचट्टा: जर्मन तिलचट्टे से छोटे होते हैं, हल्के भूरे से सुनहरे रंग के होते हैं और इनके पंखों और पेट पर अलग-अलग पट्टियां होती हैं. लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबे नर तिलचट्टों के पंख होते हैं और ये उड़ सकते हैं, कभी-कभी रात में लाइट के पास दिखते हैं. ये 26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान में रहते हैं. ये अपार्टमेंट और गर्म बिल्डिंग्स में मिलते हैं.

ओरिएंटल तिलचट्टा: ये तिलचट्टे ग्राउंड फ्लोर, रेंगने की जगह, नालियों और कचरे वाली नम, अंधेरी जगहों पर मिलते हैं. ये धीरे-धीरे चलते हैं और 2.5 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं. इन्हें अक्सर गलतफहमी में बीटल समझ लिया जाता है. ये ठंडी जगह पसंद करते हैं और रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं. ये आमतौर पर बाहर रहते हैं लेकिन घर के अंदर नमी की वजह से आ सकते हैं.

अमेरिकन तिलचट्टा: जिसे पामेटो बग भी कहते हैं, यह सबसे बड़े तिलचट्टों में से एक है. 4 सेंटीमीटर लंबा, लाल-भूरे रंग का होता है. इसके लंबे एंटीना होते हैं और ये गर्म, अंधेरी और गीली जगहों जैसे सीवर, बेसमेंट और बॉयलर रूम में रहते हैं. ये घरों में ज्यादा नहीं दिखते लेकिन खाने और सतहों को गंदा कर सकते हैं. सड़ती चीजों की वजह से ये हानिकारक बैक्टीरिया ले आते हैं.

स्मोकी ब्राउन तिलचट्टा: यह भी बड़ा तिलचट्टा है, गहरे लाल-भूरे और चमकदार रंग का होता है. पूरी तरह से बड़ा तिलचट्टा 3.5 सेंटीमीटर लंबा होता है. अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में, खासकर फ्लोरिडा और गल्फ स्टेट्स में, ये गर्म और नम माहौल में मिलते हैं. इन्हें जीने के लिए लगातार नमी चाहिए.

ऑस्ट्रेलियन तिलचट्टा: यह गर्म इलाकों का तिलचट्टा है, दिखने में अमेरिकन तिलचट्टे जैसा होता है लेकिन छोटा होता है. इसके सिर और पंखों के किनारे हल्के पीले निशान होते हैं. ये खासतौर पर तटीय और दक्षिणी राज्यों में मिलते हैं और ग्रीनहाउस या नम जगहों में भी दिखते हैं.

फ्लोरिडा वुड्स तिलचट्टा: ये तिलचट्टे गर्म, नम माहौल में बढ़ते हैं और आमतौर पर सड़ती लकड़ी, पत्तों के नीचे या लकड़ी के तनों के पास मिलते हैं. ये घरों में बहुत कम दिखते हैं.

तुर्किस्तान तिलचट्टा: अमेरिका में नई प्रजाति है जो तेजी से फैल रही है, खासकर टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसे पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में मिलती है. नर तिलचट्टे हल्के भूरे रंग के और लंबे पंखों वाले होते हैं, मादा गहरे रंग की और चौड़ी होती है. ये 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं. ये तिलचट्टे बाहर कंपोस्ट, बगीचे और पत्तों के कचरे में रहते हैं. ये सूखा मौसम पसंद करते हैं लेकिन दरारों या दरवाजों से घर में घुस सकते हैं.