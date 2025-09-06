Home > जनरल नॉलेज > हर एग्जाम में काम आएंगे मुगल काल से जुड़े ये 8 सवाल, एक बार जरूर पढ़ लें इनके जवाब

हर एग्जाम में काम आएंगे मुगल काल से जुड़े ये 8 सवाल, एक बार जरूर पढ़ लें इनके जवाब

Daily GK Quiz Hindi: आज हम आपके लिए मुगल सम्राज्य से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर खोज कर ले आए हैं। जो आपका ज्ञान और ज्यादा बढ़ाएंगे। आइए जानें मुगल काल से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 6, 2025 11:40:05 IST

GK Questions With Answers
GK Questions With Answers

GK Questions With Answers: मुगल सम्राज्य का इतिहास एक ऐसा अध्याय है, जिसका बखान हर इतिहास के किताबों में पढ़ने को मिलता है। मुगल काल भारतिय इतिहास के सबसे बड़ा और कामयाबी वाला काल माना जाता है। मुगलों के बारे में किताबों से लेकर फिल्मों में भी खूब देखने को मिलता है। अकबर से लेकर औरंगजेब की कट्टरता तक सबका जिक्र मिलता है। आज हम आपके लिए उसी मुगल काल से जुड़े कुछ प्रश्न और उत्तर खोज के ले आए हैं। आइए देखते हैं कि बचपन से किताबों  में पढ़ रहे मुगल सम्राज्य को आप कितना जानते हैं।

1. मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था?

A) बाबर
B) हुमायूं
C) अकबर
D) शाहजहां

सही उत्तर: A) बाबर

2. कौन सा मुगल सम्राट अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जाना जाता है?

A) अकबर
B) जहांगीर
C) शाहजहां
D) औरंगज़ेब

सही उत्तर: A) अकबर

3. शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध स्मारक का नाम क्या था?

A) ताजमहल
B) लाल किला
C) जामा मस्जिद
D) कुतुब मीनार

सही उत्तर: A) ताजमहल

4. वह मुगल सम्राट जो कला और वास्तुकला का संरक्षक माना जाता था?

A) अकबर
B) जहांगीर
C) शाहजहां
D) औरंगज़ेब

सही उत्तर: C) शाहजहां

5. कौन सा मुगल सम्राट सिखों के साथ अपने संघर्षों के लिए जाना जाता था?

A) औरंगज़ेब
B) शाहजहां
C) जहांगीर
D) अकबर

सही उत्तर: A) औरंगज़ेब

6. उस मुगल सम्राट का क्या नाम था जिसे शेरशाह सूरी ने पराजित किया?

A) हुमायूं
B) अकबर
C) बाबर
D) जहांगीर

सही उत्तर: A) हुमायूं

7. वह मुगल सम्राट जिसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया?

A) अकबर
B) शाहजहां
C) जहाँगीर
D) औरंगज़ेब

सही उत्तर: A) अकबर

लाल,नीले, हरे! ट्रेन के स्पीड से जुड़ा है रंगों का कनेक्शन, जानकर चौंक जाएंगे

8. अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था?

A) औरंगज़ेब
B) शाहजहां
C) जहांगीर
D) अकबर

सही उत्तर: A) औरंगजेब

 मारी छोरी छोरों से कम है क्या! गालियों में इस राज्य की लड़कियों ने की PhD, डाटा देख चौंक जाएंगे आप

Tags: Daily GK Quiz Hindigk questionGK Questions
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
हर एग्जाम में काम आएंगे मुगल काल से जुड़े ये 8 सवाल, एक बार जरूर पढ़ लें इनके जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

हर एग्जाम में काम आएंगे मुगल काल से जुड़े ये 8 सवाल, एक बार जरूर पढ़ लें इनके जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हर एग्जाम में काम आएंगे मुगल काल से जुड़े ये 8 सवाल, एक बार जरूर पढ़ लें इनके जवाब
हर एग्जाम में काम आएंगे मुगल काल से जुड़े ये 8 सवाल, एक बार जरूर पढ़ लें इनके जवाब
हर एग्जाम में काम आएंगे मुगल काल से जुड़े ये 8 सवाल, एक बार जरूर पढ़ लें इनके जवाब
हर एग्जाम में काम आएंगे मुगल काल से जुड़े ये 8 सवाल, एक बार जरूर पढ़ लें इनके जवाब
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?