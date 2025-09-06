हर एग्जाम में काम आएंगे मुगल काल से जुड़े ये 8 सवाल, एक बार जरूर पढ़ लें इनके जवाब

GK Questions With Answers: मुगल सम्राज्य का इतिहास एक ऐसा अध्याय है, जिसका बखान हर इतिहास के किताबों में पढ़ने को मिलता है। मुगल काल भारतिय इतिहास के सबसे बड़ा और कामयाबी वाला काल माना जाता है। मुगलों के बारे में किताबों से लेकर फिल्मों में भी खूब देखने को मिलता है। अकबर से लेकर औरंगजेब की कट्टरता तक सबका जिक्र मिलता है। आज हम आपके लिए उसी मुगल काल से जुड़े कुछ प्रश्न और उत्तर खोज के ले आए हैं। आइए देखते हैं कि बचपन से किताबों में पढ़ रहे मुगल सम्राज्य को आप कितना जानते हैं।

1. मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था?

A) बाबर

B) हुमायूं

C) अकबर

D) शाहजहां

सही उत्तर: A) बाबर

2. कौन सा मुगल सम्राट अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जाना जाता है?

A) अकबर

B) जहांगीर

C) शाहजहां

D) औरंगज़ेब

सही उत्तर: A) अकबर

3. शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध स्मारक का नाम क्या था?

A) ताजमहल

B) लाल किला

C) जामा मस्जिद

D) कुतुब मीनार

सही उत्तर: A) ताजमहल

4. वह मुगल सम्राट जो कला और वास्तुकला का संरक्षक माना जाता था?

A) अकबर

B) जहांगीर

C) शाहजहां

D) औरंगज़ेब

सही उत्तर: C) शाहजहां

5. कौन सा मुगल सम्राट सिखों के साथ अपने संघर्षों के लिए जाना जाता था?

A) औरंगज़ेब

B) शाहजहां

C) जहांगीर

D) अकबर

सही उत्तर: A) औरंगज़ेब

6. उस मुगल सम्राट का क्या नाम था जिसे शेरशाह सूरी ने पराजित किया?

A) हुमायूं

B) अकबर

C) बाबर

D) जहांगीर

सही उत्तर: A) हुमायूं

7. वह मुगल सम्राट जिसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया?

A) अकबर

B) शाहजहां

C) जहाँगीर

D) औरंगज़ेब

सही उत्तर: A) अकबर

8. अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था?

A) औरंगज़ेब

B) शाहजहां

C) जहांगीर

D) अकबर

सही उत्तर: A) औरंगजेब

