Home > जनरल नॉलेज > दुनिया के वो 5 देश…जिनके पास है सबसे ज्यादा सिल्वर? खूब काट रहे चांदी, देखें List

silver reserves by country: चाँदी उद्योग ने दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स और वैश्विक बाजारों को काफ़ी मज़बूत किया है.आइए हम आपको दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत चाँदी भंडार वाले पाँच देशों के बारे में बताते हैं.

By: Ashish Rai | Published: October 4, 2025 10:24:29 PM IST

Top 5 Countries silver reserves: चाँदी धरती पर पाई जाने वाली कई कीमती धातुओं में से एक है, जिसमें सोना और प्लैटिनम भी शामिल हैं. चाँदी का उपयोग उद्योग, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और निवेश में किया जाता है. चाँदी के सबसे बड़े भूमिगत भंडार उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक बाजारों को आकार देते हैं जिनके पास ये हैं. चाँदी उद्योग ने दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स और वैश्विक बाजारों को काफ़ी मज़बूत किया है.आइए हम आपको दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत चाँदी भंडार वाले पाँच देशों के बारे में बताते हैं.

पेरू चाँदी उत्पादक देशों में सबसे आगे

पेरू चाँदी उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है। पेरू में लगभग 140,000 मीट्रिक टन चाँदी का भंडार है. पेरू की एंटामिना खदान अकेले ही दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा चाँदी का उत्पादन करती है. पेरू में हुआचोकोल्पा जैसी कई अन्य खदानें भी हैं, जो हर साल पेरू के चाँदी भंडार में इज़ाफ़ा करती हैं.

चाँदी उत्पादन में रूस दूसरे स्थान पर

दुनिया में चाँदी उत्पादन में रूस दूसरे स्थान पर है। रूस के भूमिगत भंडार में लगभग 92,000 मीट्रिक टन चाँदी है. हाल की चुनौतियों के बावजूद, डुकाट और नई प्रोग्नोज़ साइट जैसी खदानें रूस को वैश्विक चाँदी आपूर्ति के केंद्र में बनाए रखती हैं. ये रूसी खदानें तांबे और कई अन्य धातुओं के खनन के लिए भी जानी जाती हैं.

चीन चांदी उत्पादक देशों की सूची में तीसरे स्थान पर

चीन के पास 70,000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है। चीन को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक माना जाता है. चीन की चांदी की खदानें, विशेष रूप से यिंग माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में, जटिल अयस्कों से चांदी निकालने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करती हैं. यह खदान स्थानीय और वैश्विक बाजारों में बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करती है.

पोलैंड चांदी उत्पादन में चौथे स्थान पर

पोलैंड यूरोप में चांदी उत्पादक देशों की सूची में चौथे स्थान पर है. पोलैंड यूरोप में सबसे बड़ा चांदी उत्पादक है, जिसके पास 61,000 मीट्रिक टन चांदी है. इसका अधिकांश हिस्सा दुनिया के सबसे बड़े खनन समूहों में से एक, KGHM पोल्स्का मीड्ज़ से आता है. पोलिश चांदी मुख्य रूप से यूरोपीय उद्योग, प्रौद्योगिकी और निवेश बाजारों को सहारा देती है.

मेक्सिको चांदी उत्पादन में पाँचवें स्थान पर है

मेक्सिको चांदी उत्पादक देशों की सूची में पाँचवें स्थान पर है. मेक्सिको के पास लगभग 37,000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है. पेनास्किटो और पिटारिल्ला जैसी खदानों की बदौलत, मेक्सिको साल-दर-साल दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादकों में से एक बना हुआ है. अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम भंडार होने के बावजूद, मेक्सिको का चांदी उत्पादन विश्व मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है.

