14 Oct Current Affairs 2025 : दीपिका पादुकोण बनीं पहली मेंटल हेल्थ एंबेसडर, पीएम ने शुरू की नई कृषि योजना

14th October Current Affairs Quiz : 14 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स में कृषि योजनाएं, डॉ. सोनाली घोष को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, दीपिका पादुकोण की नई भूमिका, भारत-ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास और शिक्षा हैकाथॉन शामिल हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 14, 2025 8:49:15 PM IST

14th October Current Affairs Quiz : अगर आप UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करेंट अफेयर्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है. आज हम आपके लिए 14 अक्टूबर 2025 के प्रमुख घटनाओं पर आधारित करेंट अफेयर्स क्विज लेकर आए हैं, जो आपको न केवल परीक्षाओं में मदद करेगा बल्कि सामान्य ज्ञान भी बढ़ाएगा.

प्रधानमंत्री ने शुरू की ‘पीएम धन धान्य कृषि योजना 

सवाल: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन-सी नई योजना की शुरुआत की है?
उत्तर: B) पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन

विवरण:
11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की- पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस (दालों में आत्मनिर्भरता मिशन). इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना, फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और दालों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है.

डॉ. सोनाली घोष को मिला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

सवाल: डॉ. सोनाली घोष को हाल ही में कौन-सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है?
उत्तर: C) IUCN WCPA-Kenton Miller Award

विवरण:
काजीरंगा नेशनल पार्क की फील्ड डायरेक्टर डॉ. सोनाली घोष को IUCN WCPA-Kenton Miller Award 2025 से सम्मानित किया गया है. ये पुरस्कार उन्हें वन्यजीव संरक्षण और पार्क प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया. वे इस पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है.

दीपिका पादुकोण बनीं भारत की पहली ‘मेंटल हेल्थ एंबेसडर’

सवाल: दीपिका पादुकोण को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है?
उत्तर: C) मेंटल हेल्थ एंबेसडर

विवरण:
10 अक्टूबर 2025, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य एंबेसडर नियुक्त किया. वे इस भूमिका में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और इससे जुड़ी सामाजिक धारणाओं को तोड़ने का कार्य करेंगी.

‘एक्सरसाइज ऑस्ट्राहाइंड 2025’ में भारतीय सेना की भागीदारी

सवाल: भारतीय सेना ने “एक्सरसाइज ऑस्ट्राहाइंड 2025” में किस देश में भाग लिया?
उत्तर: C) ऑस्ट्रेलिया

विवरण:
13 से 26 अक्टूबर 2025 तक ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में आयोजित एक्सरसाइज ऑस्ट्राहाइंड 2025 में भारत की सेना की 120-सदस्यीय टुकड़ी ने भाग लिया. ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा सहयोग को मजबूत करना और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना है.

‘विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025’ का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है?

सवाल: ‘विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025’ का आयोजन कौन-सा मंत्रालय कर रहा है?
उत्तर: C) शिक्षा मंत्रालय

विवरण:
विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 देश का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन है, जिसे शिक्षा मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के सहयोग से आयोजित कर रहा है.

14 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स में हमने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को देखा, जिनमें कृषि सुधार, पर्यावरण संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, रक्षा सहयोग शामिल हैं.

