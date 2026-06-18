न सड़ी, न गली… 100 साल पुरानी मगरमच्छ की लाश आज भी है घाट पर मौजूद; पुष्कर में था ऐसा आतंक आज तक नहीं भूले लोग

Pushkar Crocodile Story: पुष्कर तीर्थ शहर हर सनातनी के के लिए एक बेहद खास और पवित्र जगह है. सिर्फ ये एक तीर्थ शहर ही नहीं है बल्कि यहां का इतिहास भी काफी हैरान कर देने वाला है. आपको बता दें कि यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पवित्र झील में डुबकी लगाते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और झील की परिक्रमा करते हैं. साथ ही बता दें कि यह परिक्रमा का रास्ता झील के 52 घाटों से होकर गुज़रता है. वहीँ परिक्रमा करते वक्त, तीर्थयात्रियों की नज़र अक्सर भगवान नरसिंह घाट पर एक मगरमच्छ पर पड़ती है. ये कोई ऐसा-वैसा मगरमच्छ नहीं है. ये एक सदी पहले डर की वजह हुआ करता था. बता दें की इस नरसिंह घाट पर एक मादा मगरमच्छ का शव सौ सालों से रखा हुआ है. जिसे देख हर कोई हैरान है. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसा क्यों?

झील में था मगरमच्छों का आतंक

दरअसल, सालों पहले स्थानीय लोग औरतीर्थयात्री पवित्र झील में डुबकी लगाने से खौफ कहते थे. लोग घाट पर आते, नहाने के लिए बाल्टी या दूसरे बर्तनों में पानी भरते और तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर वापस चले जाते. बताया जा रहा है कि उस समय झील के पानी में खड़े होने का मतलब मौत के मूंह में खड़ा होना था. जानकारी के मुताबिक, भगवान नरसिंह घाट पर स्थित नरसिंह मंदिर के पुजारी पंडित निर्मल गुरु मिश्रा बताते हैं कि एक मादा मगरमच्छ और उसके बच्चे का शव एक सदी से घाट पर रखा हुआ है. वो उस दौर की याद दिलाते हैं जब मगरमच्छों का झील में आतंक था.

100 के बराबर था एक मगरमच्छ

इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि झील में रहने वाले कई मगरमच्छ आदमखोर हो गए थे और उन्होंने कई स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को कच्चा चबा गए थे. बताया जाता है कि उस दौरान झील में 100 से ज़्यादा मगरमच्छ थे. लोग उनके डर से पानी के पास तक नहीं जाते थी. इतना ही नहीं, इंसानों पर बार-बार हमलों के कारण, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने मगरमच्छों को झील से हटवाकर कोटा में चंबल नदी में छोड़ दिया था. लेकिन, कुछ मगरमच्छ झील में ही रह गए थे, जिनमें एक बहुत बड़ा मगरमच्छ भी शामिल था. उसे पकड़ने की बहुत कोशिशों के बावजूद, वो विशाल मगरमच्छ पकड़ में नहीं आया और उसका आतंक बना रहा.

ऐसे हुआ विशाल मगरमच्छ का अंत

इसके अलावा, पंडित निर्मल गुरु मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी हैं कि उस दौरान, एक ब्रिटिश अफ़सर के पिता को सनातन संस्कृति से बहुत लगाव था. इतना ही नहीं, वो अक्सर पवित्र झील के किनारे पूजा-पाठ और अनुष्ठान करने के लिए पुष्कर आते थे. लेकिन स्थानीय ब्राह्मणों ने उन्हें मंत्र-जाप के लिए पानी में न उतरने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने उनकी चेतावनियों को नज़रअंदाज़ कर दिया. एक शाम, जब वो झील में मंत्र-जाप कर रहे थे, तो एक मगरमच्छ उन्हें खींचकर गहरे पानी में ले गया और खा गया. तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफ़िसर (SHO) ने मगरमच्छ को गोली मारी, जब एक ब्रिटिश अफ़सर को इस घटना के बारे में पता चला, तो वो पुष्कर आए और मगरमच्छ को पकड़वाने की काफ़ी कोशिश की. इसी दौरान, पुष्कर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफ़िसर (SHO) ने झील में उस विशाल मगरमच्छ को देखा और गोली मारकर उसे मार डाला. इसके बाद, SHO को नौकरी से निकाल दिया गया. इस तरह उस विशाल मगरमच्छ का अंत तो हो गया, लेकिन आतंक का दौर अब भी जारी था.

जब मादा मगरमच्छ ने मचाया आतंक

पंडित मिश्रा ने जानकारी दी कि झील में एक मादा मगरमच्छ रहती थी, जो इंसानों को खा जाती थी. इतना ही नहीं, इस मगरमच्छ ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया. लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इस मादा मगरमच्छ की किस्मत खराब निकली. दरअसल, एक दिन भूखा मगरमच्छ एक मोर का शिकार करने की घात में बैठा था. उस समय झील के आस-पास कई कुएँ हुआ करते थे. एक मोर ऐसे ही एक कुएँ की मुंडेर पर बैठा था; जैसे ही मगरमच्छ ने उस पर झपट्टा मारा, मोर उड़कर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन मगरमच्छ उस संकरे कुएँ में फँस गया और भूख-प्यास से मर गया. उसकी मौत के साथ ही पुष्कर झील में मगरमच्छों का आतंक भी खत्म हो गया.

क्यों घाट पर रखी गई मगरमच्छ की लाश

उन्होंने बताया कि उस समय मंदिर के पास एक डॉक्टर रहते थे. मगरमच्छ के शव को दिल्ली ले जाया गया, जहाँ उसका पोस्टमार्टम किया गया; पोस्टमार्टम में सोने-चाँदी के साथ-साथ इंसानों की तीन खोपड़ियाँ मिलीं, जिन्हें बाद में सरकारी खजाने में जमा करा दिया गया. इसके बाद, शव को कानपुर ले जाया गया, जहाँ उसे केमिकल से ट्रीट किया गया और उसमें भूसा भरा गया. बाद में, उस मादा मगरमच्छ को पुष्कर के नरसिंह घाट लाया गया और उस खौफनाक दौर की याद के तौर पर लोगों के देखने के लिए रखा गया.

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