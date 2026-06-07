Cockroaches Abilities: इतने ढीट होते हैं कॉकरोच! सिर कटने के बाद भी रहते हैं जिंदा; इनकी 10 खूबियां आपको हैरान कर देंगी

Cockroaches Abilities: कॉकरोच इस समय एक ऐसा इन्सेक्ट बन गया है जिसका नाम हर किसी की जुबान पर रहता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो अपना 75 प्रतिशत समय आराम करने में बिताते हैं. उनमें शून्य डिग्री सेल्सियस तक के बेहद ठंडे तापमान को सहने की क्षमता होती है. जी हाँ! इतना ही नहीं बल्कि वे सांस लेने के लिए अपने मुंह या सिर पर निर्भर नहीं होते; इसके बजाय, वो अपने शरीर में मौजूद छोटे-छोटे छेदों से सांस लेते हैं. यहां कॉकरोच की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि शनिवार को दिल्ली में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने विरोध प्रदर्शन किया. इसी लिए कॉकरोच इस समय चर्चा का विषय बन गए हैं. ऐसे में आज हम आपको इनसे जुड़ी कुछ ऐसी खूबियां बताने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली हैं.

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कॉकरोच की खूबियां

40 मिनट तक रोक सकते हैं सांस: कॉकरोच अपने शरीर में पानी की कमी को नियंत्रित करने के लिए लंबे समय तक सांस रोक सकते हैं और कुछ समय तक पानी में डूबे रहने पर भी जीवित रह सकते हैं.

बिना सिर के एक हफ्ते तक जीवित: कॉकरोच शरीर के छोटे-छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं, इसलिए सिर कटने के बाद भी उनका शरीर कुछ दिनों तक काम करता रहता है.

एक घंटे में 5 किलोमीटर की रफ्तार: कॉकरोच बहुत तेज दौड़ते हैं, जिससे वे घर में बैक्टीरिया और गंदगी को तेजी से फैला सकते हैं.

केवल 36 दिनों में वयस्क: जर्मन कॉकरोच का बच्चा लगभग 36 दिनों में पूरी तरह विकसित होकर प्रजनन करने योग्य हो जाता है.

जन्म से ही तेज धावक: एक दिन का कॉकरोच भी लगभग अपने माता-पिता जितनी तेजी से दौड़ सकता है, क्योंकि यह क्षमता उसमें जन्मजात होती है.

बीयर की ओर आकर्षण: कुछ प्रजातियों के कॉकरोच बीयर जैसी अल्कोहल वाली चीजों की ओर आकर्षित होते हैं, खासकर उसमें मौजूद चीनी और हॉप्स के कारण.

दुनिया का सबसे बड़ा कॉकरोच: कुछ विशेष प्रजातियों के कॉकरोच 6 इंच तक लंबे और लगभग 1 फुट तक पंख फैलाव वाले हो सकते हैं.

28 करोड़ साल पुराना इतिहास: कॉकरोच पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में से हैं और इनका अस्तित्व लगभग 280 मिलियन वर्ष पहले से माना जाता है.

4,000 से अधिक प्रजातियां: दुनिया भर में कॉकरोच की 4,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें जर्मन कॉकरोच सबसे आम है.

एक महीने तक बिना भोजन जीवित: कॉकरोच बिना भोजन के लगभग एक महीने तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना आमतौर पर केवल एक सप्ताह तक ही टिक पाते हैं.

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