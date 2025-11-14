Gaya Town Chunav Result 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू, गया टाउन सीट पर BJP-कांग्रेस में ‘महामुकाबला’ जारी

Gaya Town Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. दो चरणों में बंपर वोटिंग के बाद अब बिहार की जनता रिजल्ट का इंतजार कर रही है. बिहार की गया टाउन सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं. गया टाउन में इस बार BJP से प्रेम कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है तो वहीं कांग्रेस ने अखौरी ओंकार नाथ को टिकट दिया है. इसके अलावा धीरेंद्र अग्रवाल को जन सुराज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है. गया टाउन सीट को BJP का गढ माना जाता है. गया टाउन विधानसभा सीट पर अमूमन बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला रहता है. 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रेम कुमार ने कांग्रेस के अखुरी ओंकार नाथ को हराया था. इस बार भी इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीट पर कौन चल रहा है आगे और किसको हो रहा बड़ा नुकसान? यहां पर देखते रहें पल-पल का रुझान.

