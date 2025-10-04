साजिश और जहर…जुबीन गर्ग की मौत पर हुआ नया खुलासा, आखिर कौन है सिंगर का हत्यारा?
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > साजिश और जहर…जुबीन गर्ग की मौत पर हुआ नया खुलासा, आखिर कौन है सिंगर का हत्यारा?

साजिश और जहर…जुबीन गर्ग की मौत पर हुआ नया खुलासा, आखिर कौन है सिंगर का हत्यारा?

Zubeen Garg Death Case: जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर के लाजरस आइलैंड में यॉच आउटिंग के दौरान मौत हो गई थी. वह नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे संस्करण में शामिल होने पहुंचे थे. जांच के दौरान यॉच में मौजूद एक शख्स ने दावा किया कि - सिंगर को जहर दिया गया था.

By: Preeti Rajput | Published: October 4, 2025 12:19:45 PM IST

साजिश और जहर…जुबीन गर्ग की मौत पर हुआ नया खुलासा, आखिर कौन है सिंगर का हत्यारा?

Zubeen Garg Death Case Update: भारत के नामी सिंगर जुबिन गर्ग (Zubeen Garg) की मौत एक मिस्ट्री बनती जा रही है. उनकी मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है. इस मामले में असम पुलिस और एसआईटी दोनों जांच कर रही है. अब तक इस केस में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. केस में हर रोज नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं. सिंगर के बैंडमेट ने एसआईटी (SIT) को ऐसा बयान दिया है. जिससे पूरे केस का रुख पलट चुका है. इस बयान के बाद साफ हो चुका है कि जुबिन की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या थी.

सिंगापुर में हुई जुबीन की मौत

जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर के लाजरस आइलैंड के पास रहस्यमयी मौत हो गई थी. जिसके बाद असम समेत पूरे भारत में शौक की लहर दोड़ पड़ी थी. फैन्स सिंगर के अचानक हुए निधन से हैरान रह गए थे. हादसा अब हत्या के मामले में तब्दील हो चुका है. मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा (Sidharth Sharma) को 1 अक्टूबर को SIT (विशेष जांच दल) ने गिरफ्तार कर लिया था. यह गिरफ्तारी एक गवाह के बयान पर की गई. जिसमें मैनेजर पर आरोप लगाया गया कि उन्हें जहर दिया गया है. 

जहर देकर की गई हत्या

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने SIT को दिए बयान में जुबिन गर्ग की हत्या का आरोप मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल आयोजक श्यामकानू महंत पर लगाया है. शेखर ज्योति ने बताया कि इन्हीं दोनों ने सिंगर को जहर दिया था. साजिश को छिपाने के लिए उन्होंने सिंगापुर चुना. शेखर ज्योति गोस्वामी ने बताया कि- सिद्धार्थ शर्मा ने यॉट पर खुद शराब मैनेज कराई थी. फिर उन्होंने आयोजकों से कहा कि – वे ड्रिंक्स की व्यवस्थ न करें. साथ ही मैनेजर ने ही सिंगर के यॉच वाले वीडियो किसी के साथ शेयर करने के लिए मना किया था. उन्होंने यॉट भी नियंत्रित कर ली थी, जिसके कारण वह अस्थिर हो गई. 

चुपचाप सगाई के पीछे छिपा है ‘प्रेग्नेंसी’ का राज! क्यों गुपचुप हो रही रश्मिका-विजय की शादी?

मौत मिस्ट्री में आया नया मोड

गवाह ने बताया कि- जुबीन को अच्छी तरह से तैरना आता था. उन्होंने ही उन्हें और शर्मा को ट्रेनिंग दी थी. उनके लिए दुर्घटना में डूबना मुश्किल ही था. जुबीन डूबते वक्त अपनी आखिरी सांस के लिए जूझ रहे थे. उनके नाक और मुंह से भी झाग निकल रहा था.

Tags: Assam PoliceZubeen GargZubeen Garg death
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025

इस करवा चौथ पर बनें सबसे ग्लैमरस सुहागन, पहनें ये...

October 5, 2025
साजिश और जहर…जुबीन गर्ग की मौत पर हुआ नया खुलासा, आखिर कौन है सिंगर का हत्यारा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

साजिश और जहर…जुबीन गर्ग की मौत पर हुआ नया खुलासा, आखिर कौन है सिंगर का हत्यारा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

साजिश और जहर…जुबीन गर्ग की मौत पर हुआ नया खुलासा, आखिर कौन है सिंगर का हत्यारा?
साजिश और जहर…जुबीन गर्ग की मौत पर हुआ नया खुलासा, आखिर कौन है सिंगर का हत्यारा?
साजिश और जहर…जुबीन गर्ग की मौत पर हुआ नया खुलासा, आखिर कौन है सिंगर का हत्यारा?
साजिश और जहर…जुबीन गर्ग की मौत पर हुआ नया खुलासा, आखिर कौन है सिंगर का हत्यारा?