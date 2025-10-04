साजिश और जहर…जुबीन गर्ग की मौत पर हुआ नया खुलासा, आखिर कौन है सिंगर का हत्यारा?

Zubeen Garg Death Case Update: भारत के नामी सिंगर जुबिन गर्ग (Zubeen Garg) की मौत एक मिस्ट्री बनती जा रही है. उनकी मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है. इस मामले में असम पुलिस और एसआईटी दोनों जांच कर रही है. अब तक इस केस में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. केस में हर रोज नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं. सिंगर के बैंडमेट ने एसआईटी (SIT) को ऐसा बयान दिया है. जिससे पूरे केस का रुख पलट चुका है. इस बयान के बाद साफ हो चुका है कि जुबिन की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या थी.

सिंगापुर में हुई जुबीन की मौत

जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर के लाजरस आइलैंड के पास रहस्यमयी मौत हो गई थी. जिसके बाद असम समेत पूरे भारत में शौक की लहर दोड़ पड़ी थी. फैन्स सिंगर के अचानक हुए निधन से हैरान रह गए थे. हादसा अब हत्या के मामले में तब्दील हो चुका है. मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा (Sidharth Sharma) को 1 अक्टूबर को SIT (विशेष जांच दल) ने गिरफ्तार कर लिया था. यह गिरफ्तारी एक गवाह के बयान पर की गई. जिसमें मैनेजर पर आरोप लगाया गया कि उन्हें जहर दिया गया है.

जहर देकर की गई हत्या

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने SIT को दिए बयान में जुबिन गर्ग की हत्या का आरोप मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल आयोजक श्यामकानू महंत पर लगाया है. शेखर ज्योति ने बताया कि इन्हीं दोनों ने सिंगर को जहर दिया था. साजिश को छिपाने के लिए उन्होंने सिंगापुर चुना. शेखर ज्योति गोस्वामी ने बताया कि- सिद्धार्थ शर्मा ने यॉट पर खुद शराब मैनेज कराई थी. फिर उन्होंने आयोजकों से कहा कि – वे ड्रिंक्स की व्यवस्थ न करें. साथ ही मैनेजर ने ही सिंगर के यॉच वाले वीडियो किसी के साथ शेयर करने के लिए मना किया था. उन्होंने यॉट भी नियंत्रित कर ली थी, जिसके कारण वह अस्थिर हो गई.

मौत मिस्ट्री में आया नया मोड

गवाह ने बताया कि- जुबीन को अच्छी तरह से तैरना आता था. उन्होंने ही उन्हें और शर्मा को ट्रेनिंग दी थी. उनके लिए दुर्घटना में डूबना मुश्किल ही था. जुबीन डूबते वक्त अपनी आखिरी सांस के लिए जूझ रहे थे. उनके नाक और मुंह से भी झाग निकल रहा था.