Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > जुबिन गर्ग की ‘मौत’ बनी मिस्ट्री, कौन है मशहूर सिंगर का हत्यारा? असम पुलिस ने सिंगर और म्यूजिशियन पर कसा शिकंजा

Zubeen Garg Death Case: गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं. पुलिस ने पहले  मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत को गिरफ्तार कर लिया था. अब दो और लोगों की गिरफ्तारी असम पुलिस ने कर ली है.

By: Preeti Rajput | Published: October 3, 2025 9:24:38 AM IST

Singer Zubeen Garg Death Case: सिंगर जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) की मौत का केस सुलझने की बजाए उलझता जा रहा है. असम पुलिस (Assam Police) लगातार सिंगर की मौत का कारण पता करने में लगी हुई है. इस मामले में पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही हैं. असम पुलिस ने गुरुवार को सह-संगीतकार शखरज्योति गोस्वामी ( Shakharjyoti Goswami) और सह-गायिका अमृतप्रभा महंत (Amritaprabha Mahanta) गिरफ्तार कर लिया है. उनके मुताबिक, यह गिरफ्तारियां जांच में नया मोड़ लेकर आई है.

दो और लोगों को किया गिरफ्तार

दरअसल यह दोनों उस यॉट पार्टी में मौजूद थे, जहां सिंगर की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों के खिलाफ कुछस सबूत हाथ लगे हैं, जिसके बाद यह गिरफ्तारियां की गई हैं. पुलिस के मुताबिक, घटना के वीडियो में जुबीन और गौस्वामी बेहद करीब तैर रहे हैं. वहीं अमृतप्रभा ने इसे रिकोर्ड किया था. 

अब तक हुईं 4 गिरफ्तारी 

इन दो गिरफ्तारी के बाद अब तक पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने पहले मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत (Siddharth Sharma and Shyamkanu Mahanta) को गिरफ्तार कर लिया था. इन दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है. जिनमें षडयंत्र, लापरवाही और गैर इरादतन हत्या की धारा शामिल है. साथ ही बीएनएस की धारा 103 लागू की जा चुकी है. जिसमें जुर्माना और मृत्युदंड का प्रावधान है. 

परिवार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

बता दें कि जुबीन का पहला पोस्टमॉर्टम सिंगापुर में हुआ था. वहां की रिपोर्ट जल्द परिवार को सौंप दी जाएगी. वहीं दूसरे पोस्टमॉर्टम की विसरा रिपोर्ट दिल्ली की सेंट्रल फॉरेंसिक लैब से आने के बाद सार्वजनिक होगी. 

पूरी तरह से overwhelmed है, क्योंकि…. इस एक्टर की बेटी को देख लोगों ने कहा मिल गई अगली करीना कपूर

जांच के लिए सिंगापुर जाएगी टीम

नौ सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) इस मामले की जांच के लिए जल्द सिंगापुर जा सकती है. गुप्ता ने बताया कि इसके लिए भारत सरकार ने MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty) के तहत औपचारिक अनुरोध भेजा है.

Tags: Assam Policebollywood newsentertainment newsSiddharth SharmaZubeen Garg
