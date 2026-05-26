बॉलीवुड में हड़कंप! जोया अख्तर के ऑफिस में लाखों की चोरी, वेब सीरीज का डेटा भी हुआ गायब

फिल्म निर्माता जोया अख्तर और रीमा कागती द्वारा स्थापित प्रोडक्शन कंपनी टाइगर बेबी डिजिटल एलएलपी के बांद्रा स्थित कार्यालय से महत्वपूर्ण प्रोडक्शन डेटा वाली 66 हार्ड डिस्क कथित तौर पर चोरी हो जाने के बाद मनोरंजन उद्योग में एक बड़ा सुरक्षा संकट पैदा हो गया है. बताया जा रहा है कि चोरी हुई हार्ड डिस्क में एडिटेड फिल्म फुटेज, विज्ञापन प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन सामग्री और अन्य अप्रकाशित सामग्री शामिल है. इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

खबरों के मुताबिक, पुलिस पूछताछ के दौरान खान ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने पिछले पांच महीनों में 24 हार्ड ड्राइव चुराई थीं. उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसने बोरीवली में रितेश नाम के एक व्यक्ति को ये ड्राइव 15,000 से 20,000 रुपये प्रति ड्राइव के हिसाब से बेची थीं.

119 हार्ड डिस्क चोरी

रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 21 मई को तब सामने आई जब कर्मचारियों को चल रहे प्रोजेक्टों के लिए आवश्यक कुछ हार्ड डिस्क नहीं मिल पाईं. भंडारण क्षेत्र की जांच करने पर, कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में कई खाली और क्षतिग्रस्त हार्ड डिस्क बॉक्स मिले. कंपनी के रिकॉर्ड से पता चला कि उसके पास 119 हार्ड डिस्क का स्टॉक था, जिनमें से 66 कथित तौर पर गायब थीं, इस घटना को और भी चौंकाने वाला बनाने वाली बात यह है कि गायब हार्ड डिस्क में भारी मात्रा में डेटा संग्रहीत था. बताया जाता है कि इन डिवाइसों की क्षमता 16TB से 72TB तक थी और इनमें कच्ची फुटेज, संपादित सीक्वेंस, पोस्ट-प्रोडक्शन कार्य, विज्ञापन सामग्री, बैकअप, संग्रहीत फाइलें और फिल्म से संबंधित पूर्ण डेटा सहित संवेदनशील उत्पादन सामग्री का विशाल संग्रह था.

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