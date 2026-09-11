Home > मनोरंजन > जब मुस्लिम लड़की ने प्यार के लिए समाज से की बगावत, 8 साल छोटे लड़के से की शादी, आंखों की रोशनी कम थी, लेकिन इंडस्ट्री पर किया राज

जब मुस्लिम लड़की ने प्यार के लिए समाज से की बगावत, 8 साल छोटे लड़के से की शादी, आंखों की रोशनी कम थी, लेकिन इंडस्ट्री पर किया राज

Zohra Sehgal: सिनेमा दुनिया में एक ऐसी अभिनेत्री हुई, जिसने समाज के खिलाफ जाकर शादी की. उन्होंने 100 वर्ष की उम्र तक पूरे देश में राज किया. आइए जानते हैं उस दिग्गज एक्ट्रेस के बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 11, 2026 4:22:33 PM IST

जोहरा सहगल
जोहरा सहगल


साल 1942 में जब एक मुस्लिम लड़की ने जमाने की परवाह किए बिना अपने से 8 साल छोटे लड़के से शादी करने का फैसला किया तो चारों तरफ हड़कंप मच गया. जी हां हम बात कर रहे हैं जोहरा सहगल की, जिसने पहले प्यार के लिए समाज से जंग लड़ी. अभिनेत्री ने 102 साल की अपनी जिंदगी को अपने मन मुताबिक जिया. 

बचपन में ही कम हो गई रोशनी

27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक रोहिल्ला पठान परिवार में जोहरा सहगल का जन्म हुआ. नाम रखा गया साहिबजादी जोहरा बेगम मुमताजुल्लाह खान. बचपन में ही एक बीमारी के कारण उनकी एक आंख की रोशनी कम हो गई. लेकिन उनका नजरिया कभी धुंधला नहीं हुआ. लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज में बुर्के में पढ़ाई करने वाली जोहरा का दिल कुछ अलग ही करना चाहता था. उन्होंने साफ कह दिया मुझे शादी नहीं करनी. 

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कम उम्र में ही हो जाती थी शादी

जोहरा सहगल का जन्म एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था. उस दौर में लड़कियों की पढ़ाई खत्म होते ही कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी. जब जोहरा की बड़ी बहन की मर्जी के खिलाफ जल्द शादी करा दी गई तो जोहरा अंदर से डर गई. उन्हें भी अपनी शादी को लेकर चिंता सताने लगी. लेकिन जोहरा पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी. तभी उनकी क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर की प्रिंसिपल ने उनका साथ दिया.

बार-बार होने लगीं फेल

शादी ना करने के लिए जोहरा ने एक अनोखा रास्ता अपनाया. वह जानबूझकर अपनी परीक्षाओं में फेल होने लगी ताकि उनकी पढ़ाई जारी रहे और शादी टलती रहे. 1930 के दशक में कार से यूरोप का सफर तय करके वो जर्मनी पहुंची और वहां मैरी बिगमैन के स्कूल से मॉडर्न डांस सीखा. भारत वापस आकर 1935 में वो महान नर्तक उदय शंकर की डांस मंडली में शामिल हो गई. अगले आठ सालों तक उन्होंने ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के मंचों पर अपनी कला का परचम लहराया. 

8 साल छोटे लड़के से रचाई शादी

उदय शंकर की मंडली में ही उनकी मुलाकात अपने से आठ साल छोटे वैज्ञानिक, चित्रकार और डांसर कामेश्वर सहगल से हुई. जोहरा मुस्लिम थी और कामेश्वर हिंदू. जमाने ने विरोध किया लेकिन दोनों का प्यार सच्चा था. 14 अगस्त 1942 को दोनों ने शादी कर ली. हैरानी की बात यह है कि उनकी शादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल होने वाले थे. लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा. शादी के बाद जोहरा मुंबई आई और इब्ता से जुड़ी. इसके बाद पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में उन्होंने लगातार 14 सालों तक मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया.

पति के निधन के बाद टूटी जोहरा सहगल

1959 में पति के अचानक निधन के बाद जोहरा टूटी नहीं. अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 1962 में वो लंदन चली गई. क्राउन और तंदूरी नाइट से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई. 1990 के दशक में जब जोहरा भारत लौटी तो उम्र 80 के पार थी. लेकिन उनका अभिनय चरम पर था. अंतिम दिनों में उन्हें निमोनिया की शिकायत होने के बाद दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान 10 जुलाई 2014 को निधन हो गया. 

यह खबर भी पढ़ें: Chhathi Maiya Song: तमन्ना भाटिया की फिल्म ‘The Vvaan’ का ‘छठी मईया’ गाना मचा रहा धूम, इंटरनेट पर यूजर्स कर रहे तारीफ

Tags: Zohra Sehgal
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