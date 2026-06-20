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90 के दशक में खौफ का दूसरा नाम होता था ‘जी हॉरर शो’, 364 एपिसोड हुए थे रिलीज, अर्चना पूरन सिंह ने किया काम

90 के दशक में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और तरह-तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे. इस दौरान भी हॉरर शोज का काफी क्रेज हुआ करता था. इसी दौरान एक सीरियल रिलीज हुआ जी हॉरर शो, जिसे देखकर लोगों को डर दिखता था.

By: Deepika Pandey | Published: June 20, 2026 1:17:07 PM IST

द जी हॉरर शो
द जी हॉरर शो


Zee Horror Show: आज ओटीटी पर एक से बढ़कर एक हॉरर फिल्में और वेब सीरीज मौजूद हैं. हॉलीवुड की डरावनी फिल्मों का भी भारतीय दर्शकों के बीच बड़ा क्रेज है. हालांकि एक ऐसा समय हुआ करता था, जब जब न नेटफ्लिक्स था, न यूट्यूब ही यूट्यूब की हजारों वीडियोज. उस समय अगर टीवी स्क्रीन पर एक नाम दिखाई देता था, तो लोग डरते भी थे और उसी डर का बेसब्री से इंतजार भी करते थे. वो एक शो था, जिसका नाम जी हॉरर शो था. यह सिर्फ एक टीवी शो नहीं बल्कि 90 के दशक के बच्चों और परिवारों के लिए डर, रोमांच और रहस्य का बेहतरीन अनुभव हुआ करता था, जिसने भारतीय टेलीविजन पर हॉरर की नई पहचान बना दी.

भारतीय हॉरर सिनेमा का रचा संसार

भारतीय हॉरर सिनेमा के लिए रामसे ब्रदर्स एक जाना-पहचाना नाम है. उन्होंने ‘वीराना’, ‘पुराना मंदिर’, ‘तहखाना’ और ‘पुरानी हवेली’ जैसी बेहतरीन हॉरर फिल्में दीं. इससे उन्होंने बड़े पर्दे पर डर का नया संसार रचा. इसी सफलता को उन्होंने छोटे पर्दे तक पहुंचाया और 9 अगस्त 1993 को ‘जी हॉरर शो’ की शुरुआत हुई. ये शो लगभग 8 सालों तक चला. ये शो दर्शकों का पसंदीदा हॉरर कार्यक्रम बना रहा. इस दौरान इसके दो सीजन में लगभग 364 एपिसोड प्रसारित हुए.

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क्या थी जी हॉरर शो की खासियत?

‘जी हॉरर शो’ की सबसे बड़ी खासियत थी कि इसकी कहानी हर बार अलग होती थी. कोई भूतिया हवेली, कोई रहस्यमयी आत्मा, कोई श्राप या फिर किसी अनजान शक्ति के आतंक पर निर्भर होती थी. हर कहानी को चार-पांच एपिसोड में पूरा किया जाता था, जिससे दर्शकों की उत्सुकता हर हफ्ते बढ़ती रहती थी. इस शो की पहली कहानी ‘दस्तक’ थी, जिसमें पंकज धीर और अर्चना पूरन सिंरह ने एक्टिंग की थी.ये कहानी एम. सलीम ने लिखी थी और इसका निर्देशन और निर्माण की जिम्मेदारी तुलसी रामसे और श्याम रामसे ने संभाली.

हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित थीं कहानियां

शो की कई कहानियां हॉलीवुड की लोकप्रिय हॉरर फिल्मों से प्रेरित थीं. इनमें तहखाना, दहशत और गुड़िया थी. ये कहानियां द एविल डेड, फ्राइट नााइट और चाइल्ड्स प्ले पर आधारित थीं. इन कहानियों को देसी अंदाज में डाला गया था ताकि लोगों को पसंद आए और वे इसे कनेक्ट कर सकें. उस समय पूरा परिवार या फिर सारे भाई-बहन और दोस्त मिलकर कमरे की लाइट बंद करके इस शो को डरते-डराते देखा करते थे. आज भले ही तकनीक बदल गई है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हाई-टेक हॉरर फिल्में और वेब सीरीज हैं लेकिन 90 के दशक में  जी हॉरर शो का क्रेज ही अलग हुआ करता था. ये सबसे प्रतिष्ठित शोज में गिना जाता है.

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