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कैमरे के सामने ट्राई करो ड्रेस…ऐसा सुनते ही जरीन खान हुईं आगबबूला, फिर बोलीं- हद में रहना नहीं तो…

Zareen Khan Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जरीन खान आगबबूला नजर आ रही हैं. उन्होंने कहा कि हद में रहे ज्यादा फालतूगिरी नहीं. आखिर ऐसा क्या है? चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: July 14, 2026 5:08:45 PM IST

जरीन खान
जरीन खान


अभिनेत्री ज़रीन खान हाल ही में एक कार्यक्रम में अपना आपा खो बैठीं और वहां मौजूद फोटोग्राफरों पर भड़क उठीं. मामला तब गरमा गया जब एक फोटोग्राफर ने उनसे ड्रेस ट्राई करने के लिए कहा, और उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. उन्होंने तुरंत ही फोटोग्राफरों को अपनी हद में रहने के लिए कहा और कहा कि वह इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगी. 

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो में जरीन खान मुंबई में एक क्लोथिंग ब्रांड के लॉन्च में शामिल हुईं. जब वह एक डेनिम जैकेट और एक ड्रेस दिखा रही थीं, तभी एक फोटोग्राफर ने उनसे ड्रेस ट्राई करने के लिए कहा. इस पर जरीन खान ने कहा, ‘तुम लोगों के सामने? वो नहीं हो रहा.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मेरे साथ फालतू बातें मत करो, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली , ठीक है? हद में रहना, सब के सब.’ 

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लोगों ने एक्ट्रेस का किया समर्थन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने जरीन खान का समर्थन किया और फोटोग्राफर की टिप्पणी की आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, ‘फोटोग्राफर इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.’ वहीं दूसरे यूजर ने कहा, ‘जरीन ने बिल्कुल सही जवाब दिया.’ कई अन्य लोगों ने भी फोटोग्राफरों के इस व्यवहार पर सवाल उठाए.

जरीन खान के बारे में

जरीन खान ने साल 2010 में सलमान खान के साथ फिल्म ‘वीर’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, असिन, जैकलीन फर्नांडीज और रितेश देशमुख के साथ ‘ हाउसफुल 2’  जैसी फिल्मों में काम किया. उन्होंने  ‘हेट स्टोरी 3’, ‘अक्सर 2’  और हॉरर फिल्म ‘  1921’ में भी अभिनय किया. जरीन सलमान खान की 2011 में आई फिल्म ‘रेडी ‘ के एक गाने में भी नजर आईं  और उन्होंने  ‘जट्ट जेम्स बॉन्ड’  और  ‘डाका’ जैसी पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है .

यह खबर भी पढ़ें: बॉलीवुड के इस डैंजरस विलेन की लव स्टोरी है फिल्मी, पहली ही नजर में हार बैठे दिल; परिवार के खिलाफ जाकर की थी शादी

Tags: viral videoZareen Khan
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