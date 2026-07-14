कैमरे के सामने ट्राई करो ड्रेस…ऐसा सुनते ही जरीन खान हुईं आगबबूला, फिर बोलीं- हद में रहना नहीं तो…

अभिनेत्री ज़रीन खान हाल ही में एक कार्यक्रम में अपना आपा खो बैठीं और वहां मौजूद फोटोग्राफरों पर भड़क उठीं. मामला तब गरमा गया जब एक फोटोग्राफर ने उनसे ड्रेस ट्राई करने के लिए कहा, और उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. उन्होंने तुरंत ही फोटोग्राफरों को अपनी हद में रहने के लिए कहा और कहा कि वह इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगी.

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो में जरीन खान मुंबई में एक क्लोथिंग ब्रांड के लॉन्च में शामिल हुईं. जब वह एक डेनिम जैकेट और एक ड्रेस दिखा रही थीं, तभी एक फोटोग्राफर ने उनसे ड्रेस ट्राई करने के लिए कहा. इस पर जरीन खान ने कहा, ‘तुम लोगों के सामने? वो नहीं हो रहा.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मेरे साथ फालतू बातें मत करो, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली , ठीक है? हद में रहना, सब के सब.’

#ZareenKhan slammed the paparazzi after one of them allegedly asked her to “try the dress” in front of everyone at a Mumbai event. She immediately shut it down, saying, “Hadd mein rehna,” and made it clear she won’t tolerate such comments. Being a celebrity doesn’t mean someone… pic.twitter.com/GsiIhprgnB — Anjali (@Vada_paaww) July 14, 2026

लोगों ने एक्ट्रेस का किया समर्थन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने जरीन खान का समर्थन किया और फोटोग्राफर की टिप्पणी की आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, ‘फोटोग्राफर इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.’ वहीं दूसरे यूजर ने कहा, ‘जरीन ने बिल्कुल सही जवाब दिया.’ कई अन्य लोगों ने भी फोटोग्राफरों के इस व्यवहार पर सवाल उठाए.

जरीन खान के बारे में

जरीन खान ने साल 2010 में सलमान खान के साथ फिल्म ‘वीर’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, असिन, जैकलीन फर्नांडीज और रितेश देशमुख के साथ ‘ हाउसफुल 2’ जैसी फिल्मों में काम किया. उन्होंने ‘हेट स्टोरी 3’, ‘अक्सर 2’ और हॉरर फिल्म ‘ 1921’ में भी अभिनय किया. जरीन सलमान खान की 2011 में आई फिल्म ‘रेडी ‘ के एक गाने में भी नजर आईं और उन्होंने ‘जट्ट जेम्स बॉन्ड’ और ‘डाका’ जैसी पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है .

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