आखीर क्या है जाकिर खान को बिमारी? ज्यादा सेहत खराब होने की वजह से लिया स्टेज शो से ब्रेक, कहा- बात निकल जाएगी हाथ से

Popular Comedian Zakir Khan Is Unwell : पॉपुलर कॉमेडियन जाकिर खान अपने अनोखे अंदाज से हर किसी को हसाने का हुनर रखते है और लोग उन्हें स्टेज पर देखना बेहद पसंद करते हैं, वही अब जाकिर खान के फैंस के लिए बड़ी दुख भरी खबर सामने आ रही है कि कॉमेडियन ने स्टेज शोज से ब्रेक लेने का फैसला किया है। जाकिर खान ने कहा है कि पिछले एक साल से उनकी तबीयत बेहद खराब है और इससे पहले देर हो जाए, उन्हें खुद पर ध्यान देना होगा।

कॉमेडियन जाकिर खान की हेल्थ है बेहद खराब

कॉमेडियन जाकिर खान ने ये दुखभरी खबर अपने फैंस को इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर के दी है। कॉमेडियन ने स्टोरी में लिखा ‘मैं पिछले दस सालों से स्टेज शो कर रहा हूं और आपका प्यार और स्नेह पाकर मुझे बेहद खुशी भी हुई है, मैं इस बात के लिए खुद को बहुत है खुशकिस्मत भी समझता हूं, लेकिन इतना ज्यादा दौरा करना मेरी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। जाकिर खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी में आगे लिखा- हर मिलने वाले को संतुष्ट करना, दिन में 2-3 शो करना, रातों की नींद हराम होना, सुबह-सुबह की फ्लाइट और हां, खाने का तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है।’

जाकिर खान ने दी है डॉक्टर ने लंबे ब्रेक की सलहा

जाकिर खान ने आगे लिखा और फैंस को बताया – ‘मैं करीब एक साल से बीमार हूं, लेकिन मुझे काम करना ही पड़ाता, क्योंकि ये करना जरूरी था और स्टेज पर रहना मुझे बेहद पसंद भी है, लेकिन अब मुझे इससे ब्रेक चाहिए, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं अपने काम की वजह से पिछले एक साल से अपनी सेहत को नजर अंदाज कर रहा हूं, लेकिन अब लगता है कि इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, मुझे सीरियस होना होगा और अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। इसलिए, मैने फैसला किया है कि अब हम सिर्फ भारत के कुछ शहरों में ही दौरा या स्टेज शो करेंगे, मैं ज्यादा शो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक लंबे ब्रेक पर जाने की सलाह दी गई है।’

इंडिया टूर ‘पापा यार’ को लेकर दिया अपडेट

पॉपुलर कॉमेडियन जाकिर खान ने अपने इंडिया टूर ‘पापा यार’ को लेकर भी फैंस को अपडेट दिया है। उन्होंने स्टोरी में लिखा है कि – ‘इंडिया टूर “पापा यार”, 24 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जो अगले साल 11 जनवरी तक रहेगा। यह टूर खान वडोदरा, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, भोपाल, उदयपुर, जोधपुर और मैंगलोर जैसे अलग-अलग शहरों में किया जाएगा।