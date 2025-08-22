Home > मनोरंजन > इंदौर का ‘सख्त लौंडा’, जिसने न्यूयॉर्क मैडिसन स्क्वायर में रच डाला इतिहास, पीक पर है Zakir Khan का स्टारडम

Zakir Khan ने Madison Square Garden में 6,000 दर्शकों के सामने हिंदी में अपना शो करके इतिहास रच डाला। जानें उनकी नेट वर्थ, सफलता की कहानी और वो खास पल जिसने सबको भावुक कर दिया।

August 22, 2025

Zakir Khan Stand up: कभी-कभी लगता है कि कुछ लोग हंसी कमाते नहीं, बल्कि हंसी में जीते हैं और जाकिर खान इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। इंदौर के उस लड़के ने, जिसे कभी लोग कहते थे कि “कॉमेडी से पेट नहीं भरता”, अब पूरी दुनिया को बता दिया कि हंसी की अपनी अलग ही भाषा होती है। इस वक्त जाकिर खान की स्टारडम पीक पर है और उन्होंने फर्श से अर्श तक जो नाम कमाया है वो काबिले तारीफ है। साथ ही, उनकी नेटवर्थ का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते।

17 अगस्त 2025, न्यूयॉर्क का Madison Square Garden, जहां आमतौर पर Beyoncé और Coldplay जैसे नाम गूंजते हैं, वहां उस रात एक ‘सख्त लौंडा’ अपने ठेठ हिंदी जोक्स के साथ छा गया। जाकिर खान ने 6,000 लोगों के सामने फुल हिंदी शो किया। लोग हंसी से लोटपोट और आंखों से नम, दोनों हो रहे थे।

न्यूयॉर्क का सबसे इमोशल पल

सबसे इमोशनल पल? जब ज़ाकिर ने बीच शो में ही अपने माता-पिता को वीडियो कॉल लगाया। MSG की जगमगाती रोशनी और तालियों की गूंज के बीच, अपने बेटे को देख उनके चेहरे पर जो गर्व था, वो किसी भी अवॉर्ड से बड़ा था। सोशल मीडिया पर इस पल को लोग ‘इंटरनेट का बेस्ट क्लिप’ कहने लगे।

लेकिन, जहां हंसी है, वहां थोड़ी खटास भी आई। एक पुराना वीडियो, जिसमें उनका एक मजाक महिलाओं पर तंज समझा गया, फिर से वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर विवाद खड़े हुए, पर फैंस का प्यार इतना जबरदस्त था कि शो की चमक फीकी नहीं पड़ी।

करोड़ों में कमाते हैं जाकिर

अब बात करें कमाई की तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आज जाकिर की नेट वर्थ लगभग 26.6 करोड़ है। एक शो के वो 4 से 5 लाख लेते हैं, टीवी के लिए मोटी फीस और ब्रांड्स से भी उनकी जेबें भरी रहती हैं।

MSG की वो रात

ज़ाकिर खान की यह जर्नी बस कॉमेडी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपनी जुबान, अपनी जड़ों और अपने अंदाज पर गर्व करता है। MSG की रात ने साबित कर दिया कि हंसी की कोई सरहद नहीं होती।

