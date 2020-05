बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. एक्ट्रेस जायरा वसीम ने पिछले साल ही अपने धर्म के कारण बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया था. इतनी कम उम्र में अपने इतने बड़े फैसले से उन्होंने सभी को हैरान भी कर दिया था. अब पिछले दिनों जायरा अपना ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीज करने के बाद एक बार फिर से चर्चा में आ गई. बता दें कि उन्होंने पाकिस्तान से भारत आए टिड्डियों को लेकर एक विवादित ट्वीट किया था.

अपने ट्वीट में जायरा ने टिड्डियों की तुलना अल्लाह के कहर से की थी. जायरा को ये सब कहना इतना भारी पड़ गया कि लोगों ने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी. ट्विटर पर लोग उन्हें काफी ट्रोल करने लगें. ट्रोलर्स को देखते हुए जायरा ने अपने उस विवादित ट्वीट के साथ ही अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया था. लेकिन महज एक दिन बाद ही जायरा ने फिर से सोशल मीडिया पर वापसी कर ली और इसका कारण भी बताया.

जायरा की वापसी के बाद जब ट्विटर पर एक यूजर ने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने अपना अकाउंट क्यों डिलीट किया था. इसके जवाब में जायरा ने कहा- मैं भी एक इंसान हूं और बाकियों की तरह मुझे भी हर चीज से ब्रेक लेने का अधिकार है. खासकर तब जब, दिमाग में और आसपास शोर-शराबा काफी ज्यादा बढ़ जाए.

Because I’m just a human, like everyone else, who’s allowed to take a break from everything whenever the noise inside my head or around me reaches it’s peak 🙂 pic.twitter.com/BMar06jIXl

“So We sent upon them the flood and locusts and lice and frogs and blood: Signs openly self explained: but they were steeped in arrogance- a people given to sin”

-Qur’an 7:133

— Zaira Wasim (@ZairaWasimmm) May 27, 2020