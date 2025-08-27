Ganesh Chaturthi 2025: जहीर-सागरिका ने बेटे फतेहसिंह संग दिखाए फैमिली मोमेंट्स, पहली तस्वीर ने जीता दिल

zaheer-Sagarika Family Photo: गणेश चतुर्थी का त्योहार इस साल कुछ और ही खास बन गया, जब बॉलीवुड की खास जोड़ी, अभिनेत्री सागरिका घाटगे और पूर्व भारतीय क्रिकेटर ज़हीर खान ने अपने न्यू बॉर्न बेबी की पहली झलक शेयर की। कपल ने 4 महीने के बेबी ब्वॉय फतेहसिंह के संग घर में पहली बार बप्पा का स्वागत किया। यह परिवार के लिए पहला गणपति उत्सव था और इस पल को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करके अपने फैंस को भी इस खुशी में शामिल कर लिया।

सागरिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्यारी सी फोटो शेयर की, जिसमें जहीर और फतेहसिंह, दोनों साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में फतेहसिंह एक सफेद पारंपरिक पोशाक में प्यारी मुद्रा में दिखे। वहीं, सागरिका ने सरसों पीले फ्लोरल सूट पहना हुआ था। जहीर की मुस्कान इस फोटो का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। उनके पालतू कुत्ते ने भी इस यादगार तस्वीर में अपनी चुलबुली एंट्री दी।

इस पोस्ट को शेयर करने के साथ सागरिका ने लिखा:

“Ganpati Bappa Morya! Happy Ganesh Chaturthi from us to you.” इस छोटे से कैप्शन ने उत्सव की खुशी को और बढ़ा दिया।

फैमिली की पहली गणेश चतुर्थी







यह फोटो न सिर्फ परिवार की पहली गणेश चतुर्थी की झलक दिखाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि उनके जीवन में कितना प्यार और सुकून भरा समय चल रहा है। उधर, फैन्स से लेकर सेलिब्रिटीज तक ने इस पोस्ट पर बहुत प्यार बरसाया, कमेंट्स में He is too adorable, और Royal genes truly, जैसे शब्द दिलों को छू गए।

कब हुई थी शादी?

शाही परिवार से आने वाली सागरिका ने 23 नवंबर 2017 को जहीर खान संग शादी की थी। जहीर भी भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रहे हैं। सागरिका अपने पति से बेपनाह प्यार करती हैं और आज भी उनकी तारीफों के पुल बांधने से पीछे नहीं हटतीं। सोशल मीडिया पर भी अक्सर दोनों अपने फैंस को कपल गोल्स देते नजर आते हैं।