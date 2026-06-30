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सीढ़ियों से उतरने में दिया सहारा, पैर छू लिया आशीर्वाद… वायरल हुआ दामाद जहीर इकबाल और ससुर शत्रुघ्न सिन्हा का इमोशनल मोमेंट

Zaheer Iqbal Shatrughan Sinha Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर परिवार में अनबन की कई खबरें आईं, लेकिन अब एक वीडियो ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है.

By: Shristi S | Published: June 30, 2026 9:57:53 PM IST

वायरल हुआ दामाद जहीर इकबाल और ससुर शत्रुघ्न सिन्हा का इमोशनल मोमेंट
वायरल हुआ दामाद जहीर इकबाल और ससुर शत्रुघ्न सिन्हा का इमोशनल मोमेंट


Zaheer Iqbal Shatrughan Sinha Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर परिवार में अनबन की कई खबरें आईं, लेकिन अब एक वीडियो ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है. हाल ही में दोनों परिवार एक साथ डिनर पर गए, जहां सोशल मीडिया यूजर्स ने जहीर इकबाल के अपने ससुर शत्रुघ्न सिन्हा के प्रति सम्मान की तारीफ की.

वायरल वीडियो में ज़हीर पहले शत्रुघ्न सिन्हा को सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद करते और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं. इस इमोशनल पल ने फैंस का दिल जीत लिया है. वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

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वायरल वीडियो में क्या दिखा?

सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में अपने पति ज़हीर इकबाल, उनके माता-पिता शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के साथ एक फैमिली डिनर पर स्पॉट हुईं. जहीर के पिता इकबाल रतनसी और परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद थे. पैपराज़ी ने पूरे परिवार को रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए कैप्चर किया.

इस दौरान ज़हीर ने शत्रुघ्न सिन्हा का हाथ पकड़कर उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद की. फोटो के लिए पोज देते समय भी दोनों के बीच एक शानदार बॉन्ड साफ दिख रहा था. बाद में, ज़हीर ने शत्रुघ्न सिन्हा के पैर छुकर उनका आशीर्वाद लिया और सोनाक्षी को उनकी कार तक छोड़ा. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग ज़हीर के मूल्यों की तारीफ़ कर रहे हैं.

साल 2024 में हुई सोनाक्षी और जहीर की शादी

2024 में, सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की इंटरफेथ मैरिज के बारे में कई अफ़वाहें सामने आईं. दावा किया गया कि परिवार के कुछ सदस्य इस रिश्ते से नाखुश थे. हालांकि, शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा शादी में शामिल हुए और बाद में इन खबरों से इनकार किया. 

एक इंटरव्यू में, शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी माना कि उनके बेटे, लव और कुश, शुरू में इस फ़ैसले से असहज थे, लेकिन उन्हें लगा कि अपनी बेटी का साथ देना उनका फर्ज़ है. उन्होंने कहा कि अगर दो बालिग और एक दूसरे से प्यार करने वाले अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेते हैं, तो उन्हें सपोर्ट करना माता-पिता का काम है. उनका मानना ​​है कि महिलाओं को अपना लाइफ़ पार्टनर चुनने का हक है.

Tags: Shatrughan Sinhasonakshi sinhaZaheer Iqbal
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