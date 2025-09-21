एक्ट्रेस की कमर सहलाने वाले भोजपुरी स्टार पर क्यों लट्टू हो रहीं धनश्री? पवन सिंह की ‘इच्छा’ करना चाहती हैं पूरा

Dhanashree Verma Rise and Fall Show: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और डांसर-मॉडल धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) का तलाक खूब सुर्खियों का हिस्सा रहा है. तलाक के बाद से धनश्री वर्मा किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं. इन दिनों वह नए रिएलिटी शो राइज एंड फॉल के लिए चर्चाओं में हैं. धनश्री के अलावा अशनीर ग्रोवर होस्टेड शो में कई नामी सितारे शामिल हुए हैं, जिनमें से एक भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी हैं. हालांकि, पवन सिंह (Pawan Singh) ने बीच में ही शो को अलविदा कह दिया है. भोजपुरी स्टार के शो से जाने के बाद धनश्री खूब इमोशनल नजर आई हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने पवन सिंह की एक इच्छा भी पूरी करने की बात कही है.

पवन सिंह की कौन-सी इच्छा पूरी करना चाहती हैं धनश्री?

क्रिकेटर चहल की एक्स वाइफ नए रिएलिटी शो में भोजपुरी पवन सिंह (Bhojpuri Actor Pawan Singh) के साथ खूब नजर आई हैं. लेकिन, पवन सिंह के राइज एंड फॉल को बीच में से ही टाटा-बाय-बाय करने के बाद धनश्री इमोशनल हो गई हैं. जिसका एक क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma Tv Show) यह कहती दिख रही हैं कि वह उनकी (पवन सिंह) की इच्छा को जरूर पूरा करेंगी.

धनश्री अपने को-कंटेस्टेंट नयनदीप रक्षित, आकृति नेगी और अरबाज पटेल के सामने आंखों में आंसू भरकर कहती हैं पवन जी अब मेरी तारीफ कौन करेगा? आपकी विश जो थी, मैं एक दिन जरूर साड़ी पहनूंगी.

धनश्री के साथ पवन सिंह ने किया खूब फ्लर्ट

बता दें, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जब तक राइज एंड फॉल शो में थे तब तक उन्होंने धनश्री (Dhanashree Verma Controversy) के साथ खूब फ्लर्ट किया. वह कभी धनश्री की बिंदी पर कमेंट करते नजर आते थे, तो कभी लिपस्टिक पर बात करते थे. जहां बातों ही बातों में धनश्री ने कहा था वह साड़ी पहनेंगी. इसपर पवन सिंह ने जवाब में कहा था वह दिन जब आएगा तब वह कहीं भी होंगे तो वहां से जरूर देखने के लिए आएंगे.

एक्ट्रेस की कमर सहलाने पर विवाद में फंस गए थे पवन सिंह

भोजपुरी सुपरस्टार कुछ समय पहले एक इवेंट का हिस्सा बने थे. जहां से उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पवन सिंह (Pawan Singh Controversy) अपनी को-एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर छूते और सहलाते नजर आए थे. पवन सिंह का यह वीडियो जमकर वायरल हुआ था और मामला खूब बिगड़ गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया था. हालांकि, पवन सिंह ने इसके बाद माफी मांग ली थी.