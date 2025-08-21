Home > मनोरंजन > Chahal से बार-बार डायमंड की मांग करती थीं Dhanashree Verma … तलाक की वजह का हुआ खुलासा, समाने आए पुराने छिपे हुए राज!

Chahal से बार-बार डायमंड की मांग करती थीं Dhanashree Verma … तलाक की वजह का हुआ खुलासा, समाने आए पुराने छिपे हुए राज!

Yuzvendra Chahal And Dhanashree Verma : युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक लगातार सुर्खिया बटोर रहा है। धनश्री ने हाल ही में चहल की 'अपने शुगर डैडी खुद बनो' टी-शर्ट पर चुटकी ली। 'झलक दिखला जा 11' में उनके आने का एक पुराना वीडियो फिर से सामने आया है, जिसमें उनके अलग होने से पहले की उनकी मस्ती भरी नोकझोंक और केमिस्ट्री दिखाई दे रही है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 21, 2025 08:58:00 IST

Dhanashree on Yuzendra Chahal
Dhanashree on Yuzendra Chahal
Yuzvendra Chahal Divorce Reason: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। दोनों ने इस साल मार्च में आधिकारिक रूप से तलाक ले लिया था और उनकी अंतिम सुनवाई आईपीएल 2025 शुरू होने से ठीक पहले हुई थी। हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि वे जून 2022 से अलग रह रहे थे, जबकि इससे पहले दोनों अलग हो चुके थे। 

युजवेंद्र और धनश्री का बढ़ता विवाद

युजवेंद्र और धनश्री अपने तलाक को लेकर चुप रहे, लेकिन उनकी हालिया टिप्पणियों ने उनके रिश्ते को फिर से लोगों के सामने ला दिया है। क्रिकेटर एक पॉडकास्ट पर आए थे और इस बारे में बात की थी और ‘बी योर ओन शुगर डैडी’ टी-शर्ट पहनने पर भी चुप्पी तोड़ी थी। अब धनश्री ने आखिरकार युजवेंद्र के इस टी-शर्ट पहनने और एक पॉडकास्ट पर इस पर चुप्पी तोड़ी है।
उन्होंने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ बातचीत के दौरान कहा, “हालांकि हम मानसिक रूप से तैयार थे, मैं बहुत भावुक हो गई थी। मैं सबके सामने चिल्लाने लगी। मैं बस रोती रही। और वह (चहल) पहले बाहर चला गया। इससे पहले कि मुझे इस टी-शर्ट स्टंट के बारे में पता भी चलता, हम सभी जानते थे कि लोग तलाक के लिए मुझे दोषी ठहराने वाले हैं। आप जानते हैं कि लोग ऐसी परिस्थितियों में महिला को निशाना बनाने वाले हैं।” उन्होंने चहल पर तंज कसते हुए कहा, ‘अरे भाई, व्हाट्सएप कर देता। 

टी-शर्ट को लेकर मचा बवाल 

उन्होंने आगे कहा कि-टी-शर्ट क्यों पहनना है? आप बस एक संदेश भेज सकते थे। टी-शर्ट क्यों पहनी है?” इस बीच धनश्री का पुराना वीडियो जब उन्होंने ‘झलक दिखला जा 11’ में भाग लिया था, वायरल हो गया है। जब उनकी शादी हुई थी, वह शो में एक प्रतियोगी थीं और चहल ने एक एपिसोड में उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आए थे। डेंटिस्ट से कोरियोग्राफर बनी धनश्री की पहली बार युज़ी के साथ COVID-19 लॉकडाउन के दौरान दोस्ती हुई थी, जब उन्होंने उन्हें लगभग दो महीने तक नृत्य सिखाया था। उनकी केमिस्ट्री आखिरकार एक प्रेम कहानी में बदल गई। बाद में, उन्होंने ‘झलक दिखला जा 11’ में भाग लिया, जिसमें युज़ी ने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। 
 
वायरल हो रहा पुराना वि़डियो
दरअसल एक एपिसोड के दौरान, होस्ट गौहर खान और ऋत्विक धनजानी ने एक मज़ेदार गेम रखा, जिसमें युज़ी और धनश्री दोनों को 10 सेकंड के अंदर प्लेकार्ड पर लिखे शब्दों का अनुमान लगाना था। जब धनश्री ने अपना प्लेकार्ड उठाया, तो उस पर ‘डायमंड’ लिखा था। अनुमान लगाने में संघर्ष करते हुए, युज़ी ने शरारत से इशारा किया: “जो हमेशा आप डिमांड करते हो। जब भी लड़ाई होती है, उसके बाद आप कुछ न कुछ डिमांड करते हो।” धनश्री उसकी बात सुनकर उलझन में पड़ गईं और पूछा, “क्या?” जिस पर युज़ी ने अपने हीरे के झुमकों की ओर इशारा किया। फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने वास्तव में कभी हीरे नहीं मांगे थे।  
 

Tags: dhanashree vermayuzvendra chahal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
Chahal से बार-बार डायमंड की मांग करती थीं Dhanashree Verma … तलाक की वजह का हुआ खुलासा, समाने आए पुराने छिपे हुए राज!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Chahal से बार-बार डायमंड की मांग करती थीं Dhanashree Verma … तलाक की वजह का हुआ खुलासा, समाने आए पुराने छिपे हुए राज!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chahal से बार-बार डायमंड की मांग करती थीं Dhanashree Verma … तलाक की वजह का हुआ खुलासा, समाने आए पुराने छिपे हुए राज!
Chahal से बार-बार डायमंड की मांग करती थीं Dhanashree Verma … तलाक की वजह का हुआ खुलासा, समाने आए पुराने छिपे हुए राज!
Chahal से बार-बार डायमंड की मांग करती थीं Dhanashree Verma … तलाक की वजह का हुआ खुलासा, समाने आए पुराने छिपे हुए राज!
Chahal से बार-बार डायमंड की मांग करती थीं Dhanashree Verma … तलाक की वजह का हुआ खुलासा, समाने आए पुराने छिपे हुए राज!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?