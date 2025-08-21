Chahal से बार-बार डायमंड की मांग करती थीं Dhanashree Verma … तलाक की वजह का हुआ खुलासा, समाने आए पुराने छिपे हुए राज!

Yuzvendra Chahal Divorce Reason: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। दोनों ने इस साल मार्च में आधिकारिक रूप से तलाक ले लिया था और उनकी अंतिम सुनवाई आईपीएल 2025 शुरू होने से ठीक पहले हुई थी। हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि वे जून 2022 से अलग रह रहे थे, जबकि इससे पहले दोनों अलग हो चुके थे।

युजवेंद्र और धनश्री का बढ़ता विवाद

युजवेंद्र और धनश्री अपने तलाक को लेकर चुप रहे, लेकिन उनकी हालिया टिप्पणियों ने उनके रिश्ते को फिर से लोगों के सामने ला दिया है। क्रिकेटर एक पॉडकास्ट पर आए थे और इस बारे में बात की थी और ‘बी योर ओन शुगर डैडी’ टी-शर्ट पहनने पर भी चुप्पी तोड़ी थी। अब धनश्री ने आखिरकार युजवेंद्र के इस टी-शर्ट पहनने और एक पॉडकास्ट पर इस पर चुप्पी तोड़ी है।

उन्होंने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ बातचीत के दौरान कहा, “हालांकि हम मानसिक रूप से तैयार थे, मैं बहुत भावुक हो गई थी। मैं सबके सामने चिल्लाने लगी। मैं बस रोती रही। और वह (चहल) पहले बाहर चला गया। इससे पहले कि मुझे इस टी-शर्ट स्टंट के बारे में पता भी चलता, हम सभी जानते थे कि लोग तलाक के लिए मुझे दोषी ठहराने वाले हैं। आप जानते हैं कि लोग ऐसी परिस्थितियों में महिला को निशाना बनाने वाले हैं।” उन्होंने चहल पर तंज कसते हुए कहा, ‘अरे भाई, व्हाट्सएप कर देता।

टी-शर्ट को लेकर मचा बवाल



उन्होंने आगे कहा कि-टी-शर्ट क्यों पहनना है? आप बस एक संदेश भेज सकते थे। टी-शर्ट क्यों पहनी है?” इस बीच धनश्री का पुराना वीडियो जब उन्होंने ‘झलक दिखला जा 11’ में भाग लिया था, वायरल हो गया है। जब उनकी शादी हुई थी, वह शो में एक प्रतियोगी थीं और चहल ने एक एपिसोड में उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आए थे। डेंटिस्ट से कोरियोग्राफर बनी धनश्री की पहली बार युज़ी के साथ COVID-19 लॉ कडाउन के दौरान दोस्ती हुई थी, जब उन्होंने उन्हें लगभग दो महीने तक नृत्य सिखाया था। उनकी केमिस्ट्री आखिरकार एक प्रेम कहानी में बदल गई। बाद में, उन्होंने ‘झलक दिखला जा 11’ में भाग लिया, जिसमें युज़ी ने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई।

वायरल हो रहा पुराना वि़डियो