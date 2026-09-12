जब वो इंडियन पहनती हैं ना, तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता…, Yung किसके प्यार में हुए दीवाने? बिग बॉस 20 में किया खुलासा

बिग बॉस 20 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें रोमांच और बढ़ता जा रहा है. शो के कंटेस्टेंट यंग डीएसए ने अपनी क्रश (प्रेमिका) के बारे में ऐसा बताया कि दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. उन्होंने अपनी प्रेमिका की सुंदरता के बारे में इतने प्यारे अंदाज में बताया कि वहां मौजूद प्रतियोगी भी फैन हो गए है.

वीडियो में यंग ने क्या कहा?

जियो हॉटस्टार पर जारी हुए बिग बॉस 20 के नए प्रोमो में दिखता है कि यंग डीएसएस गार्डन एरिया में बैठे हैं. वह अपनी क्रश के बारे में कहते हैं, ‘वो जब उठती हैं ना भाई बिल्कुल बवाल लगती है, क्योंकि वह 1 प्रतिशत भी मेकअप नहीं करती है. मेरा और उसका झगड़ा इस बात पर होता है कि अगर हम बाहर चलेंगे, तो तुम मेकअप नहीं करोगी.’

जब क्रश ट्रेडिशिनल पहनती हैं, तो मां कसम..

आगे बात करते हुए यंग डीएसए ने बोला, ‘जब वह इंडियन ट्रेडिशिनल ड्रेस पहनती हैं ना, तो मां कसम बहुत खूबसूरत लगती है, मैं देखकर उस पर मर जाता हूं. वह जब इंडियन एटायर में दिखती है, तो मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है. मैं अपने इंडियन ड्रेस से ज्यादा अपनापन महसूस करता हूं. मैं विदेश भी जाऊंगा, तो इंडियन पहनूंगा.’

नेटिजंस ने क्या कहा?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स शानदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने कहा, ‘स्टोरी यंग बता रहा है, लेकिन खुश मैं हो रहा हूं.’ वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, यंग बहुत अच्छा है. इसके अलावा एक ने कहा कि यंग और स्काउट के बीच का भाईचारा शानदार है.

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