प्लेबॉय निकले Young DSA! अपनी गर्ल को कर चुके 10-12 बार चीट; नेशनल टेलीविजन पर उठाया अपने कारनामों से पर्दा

Bigg Boss 20 Young DSA: बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट युंग DSA ने साथी हाउसमेट ScoutOP के साथ बातचीत के दौरान गर्लफ्रेंड समीक्षा के साथ अपने रिश्ते के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. चल रहे टास्क के हिस्से के तौर पर अपने परिवार से एक ऑडियो मैसेज मिलने के बाद, यंग निराश दिखे कि समीक्षा का कोई मैसेज नहीं आया. स्काउट के साथ अपनी फीलिंग्स पर बात करते हुए, उन्होंने माना कि उन्होंने कई मौकों पर उसके साथ बेवफाई की है. यंग ने आगे बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को लगभग 10-12 बार धोखा दिया है, और कहा कि उसे उसके कामों के बारे में पता नहीं था. उनके इस खुलासे से स्काउट हैरान रह गए और एपिसोड में एक अनचाहा ट्विस्ट आ गया.

यंग DSA ने समीक्षा को दिया धोखा

फैमिली मैसेज टास्क के बाद, यंग ने ScoutOP के सामने अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की और समीक्षा से मैसेज न मिलने पर अपनी निराशा जताई. अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं खो डाला रे स्काउट समीक्षा को.’ जब स्काउट ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, तो यंग ने माना, “मैंने धोखा किया है उसको बहुत.” उसने आगे बताया कि बेवफाई कई बार हुई थी, और कहा, ’10-12 अलग-अलग टाइम.’

खुलासे से हैरान होकर, स्काउट ने उससे पूछा, ‘तो भी तेरे साथ रही ना?’ यंग ने साफ किया कि समीक्षा को उसके कामों के बारे में पता नहीं था. उसने कहा, ‘नहीं, पता नहीं था उसको,’ इससे पहले कि वो अंदाज़ा लगाए कि उसे शो में उसे देखने के बाद उसकी बेवफाई के बारे में पता चला होगा. उसने आगे कहा, ‘जब मैं यहाँ पे आया तब उसको पता चला होगा.’

Look who was bulding narrative against #ScoutOP by talking about his own relationship, Crazyyy😭 #YungDSA accepting that he cheated many times(10/12) on his girlfriend💔 Scout is still consoling him as frnd❤️‍🩹 #BiggBoss20 #BB20 https://t.co/4sMBHr7LTN — Me_Jinx (@I_am_Jinxxx) November 4, 2026

Chawri Bazaar Building Collapse: दिल्ली के चावड़ी बाजार में 3 मंजिला इमारत ढही, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Young DSA ने पहले भी समीक्षा के बारे में बात की थी

यंग ने बिग बॉस 20 में अपने समय के दौरान कई बार समीक्षा का ज़िक्र किया है. उसने अक्सर उसे अपनी ‘पसंदीदा औरत’ कहा है और बताया है कि वो उसके लिए कितनी ज़रूरी है. हालाँकि, जब दूसरे कंटेस्टेंट ने उससे सवाल किए तो उसने आम तौर पर अपने रिश्ते के बारे में ज़्यादा डिटेल्स शेयर करने से परहेज किया है. ScoutOP के साथ उनकी लेटेस्ट बातचीत ने उनके रिश्ते पर एक अलग नज़रिया पेश किया, खासकर यह देखते हुए कि उन्होंने उसे धोखा देने की बात मानी थी.

अवैध संबंध का शक और पति बना जल्लाद! पत्नी को कुर्सी से बांधकर लगाई आग, कमरे में मिला कंकाल