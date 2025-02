मां बाप के शारीरिक संबंध ‘एन्जॉय’ पर बुरे फंसे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, कई FIR दर्ज, असम CM सिखाएंगे सबक!

नई दिल्ली: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो “Indias Got Latent” पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में इस शो के नए एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के आपत्तिजनक कमेंट मां-बाप के शारीरिक संबंध को एन्जॉय को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है. गुवाहाटी पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, समय रैना और अपूर्वा के खिलाफ गुवाहाटी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।इन पर अश्लीलता बढ़ाने का आरोप है। इससे पहले मुंबई पुलिस इनके सेट पर पहुंची थी. मुख्यमंत्री ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इस संवेदनशील मामले की गहराई से छानबीन की जाएगी।

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो “Indias Got Latent” पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में इस शो के नए एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, समय रैना और अपूर्वा के खिलाफ गुवाहाटी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इन पर अश्लील और अभद्र टिप्पणियों को बढ़ावा देने का आरोप है। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने इस मामले में साइबर पुलिस स्टेशन में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। असम मुख्यमंत्री ने इस एफआईआर की जानकारी एक्स पर दी है।

दिल्ली और मुंबई में भी इस शो के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं। पहले मुंबई में हिंदू आईटी सेल ने शिकायत की थी, उसके बाद दिल्ली में वकील नवीन जिंदल ने शिकायत दर्ज कराई है।

Today @GuwahatiPol has registered an FIR against against certain Youtubers and social Influencers, namely

1. Shri Ashish Chanchlani

2. Shri Jaspreet Singh

3. Shri Apoorva Makhija

4. Shri Ranveer Allahbadia

5. Shri Samay Raina and others

for promoting obscenity and engaging in…

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 10, 2025