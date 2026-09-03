यूट्यूबर नीतीश राजपूत के ‘बिग बॉस 20’ में आने की खबर ने मचाया तहलका: क्या ‘फैक्ट्स वाले सर’ संभाल पाएंगे इस घर का हाई-वोल्टेज ड्रामा?

गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्जाम स्कैम्स और देश के तीखे मुद्दों पर लंबी रिसर्च करके लाखों युवाओं के दिलों पर राज करने वाले मशहूर यूट्यूबर नीतीश राजपूत को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसा भूचाल आया है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब नीतीश अपनी स्टूडियो की साफ-सुथरी टेबल को छोड़कर सलमान खान के सबसे विवादित और अनप्रेडिक्टेबल रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ के घर में कदम रख सकते हैं. आमतौर पर व्लॉग्स, प्रैंक या कॉमेडी कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स के बीच एक सीरियस और एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले यूट्यूबर की यह एंट्री इस सीजन का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सरप्राइज साबित हो सकती है. हाल ही में एसएससी (SSC) परीक्षा के विवाद और 2.5 करोड़ के मानहानि केस को लेकर सुर्खियों में आए नीतीश राजपूत का नाम जब से सलमान खान के इस शो से जुड़ा है, तब से इंटरनेट का पारा हाई हो चुका है. आइए जानते हैं कि क्या वाकई यह गंभीर मिजाज वाला क्रिएटर बिग बॉस के इस मसालेदार घर में टिक पाएगा या फिर उसका यह फैसला उसकी डिजिटल इमेज के लिए एक बड़ा उलटफेर साबित होगा.

कौन हैं नीतीश राजपूत और क्यों मची है उनकी एंट्री पर हलचल?

नीतीश राजपूत कोई आम रियलिटी शो कंटेस्टेंट नहीं हैं. पिछले कुछ सालों में उन्होंने गवर्नेंस, इतिहास, पब्लिक एग्जाम्स और सोशल मुद्दों जैसे बेहद गंभीर और पेचीदा विषयों पर 20-20 मिनट के लंबे, रिसर्च-बेस्ड वीडियो बनाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. वे अपनी ऑडियंस के बीच ‘होम वर्क करने वाले शख्स’ के रूप में जाने जाते हैं.

यही वजह है कि उनकी बिग बॉस 20 में आने की खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है. जहां एक तरफ वे अपने फैक्ट-बेस्ड और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस का घर ड्रामे, चीख-पुकार और अनस्क्रिप्टेड लड़ाइयों के लिए बदनाम है. यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, जिसके चलते लोग यह देखने के लिए बेताब हैं कि जब यह ‘फैक्ट्स वाले सर’ बिग बॉस के पागलपन भरे माहौल में उतरेंगे, तो उनकी स्ट्रेटजी कैसे होगी.

SSC परीक्षा का वह विवाद जिसने नीतीश को बना दिया नेशनल हेडलाइन

नीतीश राजपूत के इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे उस बड़े विवाद का भी बहुत बड़ा हाथ है जिसने उन्हें यूट्यूबर की दुनिया से निकालकर सीधे मेनस्ट्रीम डिबेट में ला खड़ा किया था. नीतीश ने एसएससी (Staff Selection Commission) परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वेंडर मैनेजमेंट पर एक बेहद डिटेल वीडियो बनाया था, जिसने देश भर के सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच तहलका मचा दिया था.

यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि मामला कोर्ट-कचहरी और लीगल नोटिस तक जा पहुंचा, जहां रिपोर्ट के मुताबिक एडुकिविटी टेक्नोलॉजीज (Eduquity Technologies) ने उनपर ढाई करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया. हालांकि नीतीश ने साफ किया था कि उनका वीडियो पूरी तरह से पब्लिक रिकॉर्ड और आरटीआई (RTI) की जानकारियों पर आधारित था. इसी जबरदस्त कंट्रोवर्सी और पब्लिसिटी के तुरंत बाद उनके बिग बॉस में आने की खबरों ने आग में घी का काम कर दिया है.

क्या एक ‘एजुकेटर’ बिग बॉस के इस मसालेदार खेल में टिक पाएगा?

बिग बॉस के इतिहास में कई डिजिटल क्रिएटर्स ने एंट्री ली है, लेकिन वे ज्यादातर कॉमेडी, गेमिंग या लाइफस्टाइल व्लॉगिंग की दुनिया से आते रहे हैं. नीतीश राजपूत का फैन बेस उन युवाओं का है जो शिक्षा, एक्जाम और गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर बात करते हैं. ऑडियंस का यह तबका ट्रेडिशनल टीवी रियलिटी शोज का बहुत बड़ा फैन नहीं माना जाता. यही वजह है कि मेकर्स के लिए यह कास्टिंग एक बड़ा दांव साबित हो सकती है, जो नए और सीरियस यूथ को भी टीवी स्क्रीन से जोड़ने का काम करेगी.

हालांकि, जब तक कलर्स चैनल या सलमान खान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं लग जाती, तब तक इन खबरों को एक मजबूत गपशप ही माना जा रहा है. लेकिन अगर यह खबर सच साबित होती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश राजपूत अपनी उस रिसर्च और बेबाक जुबान के साथ बिग बॉस के घर में ऐसा भूचाल लाएंगे, जिसे दर्शक लंबे समय तक याद रखेंगे.

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