एक्टर और यूट्यूबर भुवन बाम के खिलाफ गुजरात के वडोदरा स्थित पारुल यूनिवर्सिटी में केस दर्ज किया गया है. उन पर एक कॉमेडी शो के दौरान अश्लील टिप्पणी करने और आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप है. घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है.

भुवन बाम के ऊपर दर्ज हुई FIR

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने भुवन बाम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 के तहत FIR दर्ज की है. यह धारा सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत करने या गाने से जुड़ी है. शिकायत में 25 नवंबर को यूनिवर्सिटी में हुए कार्यक्रम के दौरान एक्ट्रेस संजीदा शेख के साथ उनकी बातचीत और पानी की बोतल से जुड़ी कथित हरकत का जिक्र किया गया है. ये शिकायत रविवार को वाघोडिया पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई. वडोदरा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल ने कहा, ‘हमने यूट्यूबर भुवन बाम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है.’

शिकायत में क्या कहा गया?

शिकायत के मुताबिक, 25 नवंबर को पारुल यूनिवर्सिटी में ‘लावरी’ नाम का कॉमेडी शो आयोजित किया गया था. यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी हेड महेंद्रप्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि इस दौरान भुवन बाम ने संजीदा शेख से आपत्तिजनक बात कही और दर्शकों के सामने पानी की बोतल से अश्लील हरकत की. शिकायतकर्ता का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने ऐसे व्यवहार की अनुमति नहीं दी थी और कार्यक्रम के लिए अनुशासन बनाए रखने की शर्त रखी थी.

इंटरनेट पर वीडियो वायरल

इस अश्लील घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कौन हैं भुवन बाम?