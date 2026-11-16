आधी रात को भड़के यूट्यूबर अरमान मलिक और कृतिका; Airbnb के किराएदारों को लेकर बवाल

Armaan Malik Society Controversy: पंजाब के जीरकपुर में रहने वाले यूट्यूबर अरमान मलिक और उनका परिवार फिर से सुर्खियों में है. कभी घर के सामने आने-जाने वाले लोगों को लेकर, तो कभी देर रात तक चलने वाली पार्टियों और तेज म्यूजिक से परिवार परेशान होता है. अब एक बार फिर Airbnb को लेकर मलिक परिवार का गुस्सा सामने आया है. इस बार अरमान मलिक और उनकी पत्नी कृतिका पड़ोस के फ्लैट में देर रात तक चल रही कथित पार्टी से नाराज दिखाए दिए. घटना का यह वीडियो कृतिका ने सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया.

रात 1 बजे तक चलता रहा शोर

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कृतिका मलिक रात के करीब 1 बजे पड़ोस के फ्लैट से आ रही तेज आवाज को रिकॉर्ड करती नजर आती हैं. वह कहती हैं कि रात के 1 बज चुके हैं और मेरे घर के सामने, मैं BNB नहीं बोलूंगी, कोठा खोल रखा है. इतना ज्यादा न परेशान हो चुके है ना हम. रात के 1 बज चुके हैं और काफी शोर हो रहा है. ये रोज का ड्रामा है. शिकायत करने के बाद भी हमारी कोई नहीं सुनता है. इसके कारण हमारे परिवार की निजी जिंदगी और नींद प्रभावित होती है.

अरमान मलिक ने भी जताई नाराजगी

वीडियो में अरमान भी काफी गुस्से में दिखाई देते हैं. फ्लैट से बाहर आए लोगों से वह सवाल करते हैं कि क्या टाइम हो रहा भाई, यहां लोग नहीं रहते हैं क्या? यहां सामने बच्चे रहते हैं. जब सामने मौजूद लोग कहते हैं कि वे आज ही वहां आए हैं, तो अरमान जवाब देते हैं कि आज ही क्या, यहां तो रोज ही ड्रामा हो रहा है. 100 नंबर पर फोन लगाओ. इनकी गलती नहीं है, लेकिन यहां कोठा बन गया है रोज का, जो यहां का मालिक है उसे चाहिए पैसे रोज के.

यह मामला पंजाब का है l यूट्यूबर पायल और अरमान अपनी सोसाइटी से परेशान हो चुके है, पायल कह रही है कि मेरे घर के सामने सोसाइटी में कोठा खोल रखा है, रात के 1 बज रहे है और इतना ज़्यादा शोर हो रहा है कि परेशान हो रहे है, रोज़ उनकी सोसाइटी में कई सारे लकड़े और लड़की आकर मुजरा करते है, ऐसा अरमान का कहना है, वो पंजाब पुलिस से गुजारिश कर रहे है कि इसके ऊपर कोई कार्यवाही करें l — Vishal M. Yadav (@VishalMYadav_) November 16, 2026

इससे पहले भी हो चुका है विवाद

यह पहली बार नहीं है जब मलिक परिवार ने Airbnb से नाराज़गी ज़ाहिर की है. सितंबर 2026 में, पायल मलिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने घर के सामने Airbnb की शिकायत की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि देर रात तक पार्टियां होती थीं, तेज़ म्यूज़िक बजता था, और लड़के-लड़कियां शराब की बोतलें लेकर आते थे. पायल ने यह भी दावा किया कि उनके परिवार को धमकियां मिली थीं और वे अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे.

उस समय, पायल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब पुलिस को टैग करके कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने यह भी कहा था कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो उन्हें पंजाब छोड़ने के बारे में सोचना होगा. 25 सितंबर को, पायल ने एक और वीडियो में सोसायटी के सिक्योरिटी सिस्टम पर भी सवाल उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि Airbnb विज़िटर्स की गतिविधियों और उनके परिवार की सुरक्षा के बारे में शिकायतों के बावजूद, सोसायटी मैनेजमेंट कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा था.