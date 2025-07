वैश्याओं पर ये क्या बोल गईं अपूर्वा मखीजा, लेटेंट बवाल के बाद वायरल हुआ नया Video, फिर लताड़ीं जा रहीं Rebel Kid

Apoorva Mukhija New Controversial Comment: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर अपूर्वा मखीजा, जिन्हें लोग ‘The Rebel Kid’ के नाम से जानते हैं, एक बार फिर अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने सेक्स वर्कर्स की तारीफ की, जिससे इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया यूजर्स उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं और उन्हें ट्रोल करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक शो के दौरान जूम चैनल को दिए इंटरव्यू में अपूर्वा मखीजा ने कहा, “जो महिलाएं अपनी सेक्सुअल एनर्जी से पैसे कमा रही हैं, वो बेहद स्मार्ट हैं। मुझे उन पर गर्व है। अगर मर्द इतने बेवकूफ हैं कि वे इसे देखकर पैसे दे रहे हैं, तो इसमें गलती महिलाओं की कहां है?”अपूर्वा के इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है और लोग उनकी सोच पर सवाल उठा रहे हैं।

इस बयान के बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक यूजर ने लिखा, “ये औरत अपनी Sexualisation से पैसे कमाने को सही बता रही है?” तो दूसरे ने उन्हें ‘बेशर्म’ कहा। कई यूजर्स ने यह भी कहा कि आजकल के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स सिर्फ विवादों में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। यह पहली बार नहीं है जब अपूर्वा विवादों में घिरी हैं। इससे पहले वह स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो ‘India’s Got Latent’ में भी अपनी अशोभनीय भाषा के कारण विवादों में आ चुकी हैं। उस समय भी सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। उन्होंने खुद बताया था कि उस विवाद के बाद उन्हें धमकियां भी मिली थीं। इतना ही नहीं, उसी शो के दौरान यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया भी एक आपत्तिजनक सवाल पूछने के चलते कानूनी पचड़े में फंस गए थे।

Basically, she’s okay with her being sexualised for money. pic.twitter.com/V5HmTi0o45

— Squint Neon (@TheSquind) July 9, 2025