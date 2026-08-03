यंग प्रोटेस्टर को मिली रेप और जान से मारने की धमकी! एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने की निंदा, बोलीं, ‘हम ऐसे युवा लड़की को धमका…’

भूमि पेडनेकर ने सीजेपी छात्र विरोध प्रदर्शनों को लेकर चल रही बहस में एक ऐसा संदेश दिया है जो राजनीति से परे है: उन्होंने कहा कि असहमति किसी युवती को धमकाने या डराने का बहाना नहीं बन सकती.

भूमि ने सोशल मीडिया पर तब अपनी बात रखी जब उन्होंने एक युवा प्रदर्शनकारी का साक्षात्कार देखा, जो कथित तौर पर ऑनलाइन दुर्व्यवहार के बारे में बात करते हुए काफी सहमी हुई लग रही थी. उन्होंने बताया कि युवा प्रोटेस्टर को बलात्कार और जान से मारने की धमकियां मिली हैं, और उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों को भी कथित तौर पर निशाना बनाया गया है.

भूमि ने युवा प्रोटेस्टर को धमकी देने पर जताई आपत्ति

भूमि ने युवा प्रोटेस्टर के उत्पीड़न की निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को अपनी राय व्यक्त करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही अन्य लोग उनसे पूरी तरह असहमत हों. सार्वजनिक जीवन में रहने के अपने अनुभव से प्रेरणा लेते हुए, भूमि ने बताया कि ऑनलाइन उत्पीड़न किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है. उनका यह नवीनतम संबोधन ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया छात्र आंदोलन से जुड़ी व्यापक बहस का एक हिस्सा बन गया है. उन्होंने आक्रामकता से हटकर सहानुभूति की ओर बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि अंतिम लक्ष्य एक अधिक एकजुट और प्रगतिशील समाज होना चाहिए. अभिनेत्री ने अपने संदेश को सोशल मीडिया पर एक संक्षिप्त कैप्शन में व्यक्त करते हुए बलात्कार और जान से मारने की धमकियों के साथ-साथ आक्रामकता को भी अस्वीकार्य बताया.

छात्र आंदोलन में लगातार एक्टिव रहीं भूमि

भूमि की ये ताज़ा टिप्पणी दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET-UG 2026 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर इस्तेमाल की गई अपशब्दों की भाषा पर बोलने के बाद आई है. प्रदर्शनकारियों से शालीनता बनाए रखने की उनकी पिछली अपील पर कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी और सवाल उठाया था कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के आरोपों पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की. सीजेपी के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने बॉलीवुड का काफी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें कई अभिनेताओं ने सार्वजनिक रूप से छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की है और संवाद, जवाबदेही और शिक्षा सुधारों की मांग की है.