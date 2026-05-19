‘आप एक्टर ही अच्छे थे…’ पत्रकार से अभिनेता बने सौरभ द्विवेदी, ‘कर्तव्य’ में एक्टिंग के लिए फैंस कर रहे ट्रोल

Saurabh Dwivedi in Kartavya: हाल ही में सैफ अली खान की नई फिल्म कर्तव्य रिलीज हुई है. इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है. इस फिल्म में सैफ अली खान के साथ ही रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, दुर्गेश कुमार और सौरभ द्विवेदी भी मुख्य भूमिका में नजर आए. इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जहां सैफ अली खान की जमकर तारीफ हो रही है. वहीं पत्रकार से अभिनेता बने सौरभ द्विवेदी को काफी ट्रोल किया जा रहा है. कोई कह रहा है कि वे पत्रकार ही अच्छे थे. सोशल मीडिया पर उनका काफी मजाक बनाया जा रहा है और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे सौरभ

सोशल मीडिया पर फैंस ने पोस्ट कर सौरभ द्विवेदी की एक्टिंग का काफी मजाक उड़ाया. एक पोस्ट में लिखा गया कि कर्तव्य देखनी शुरू ही की थी. सैफ अली खान, जो फिल्म में हरियाणवी पुलिस वाले बने हैं और बाकी किरदारों के हिंदी डायलॉग भी झेल ही रहा था कि सौरभ द्विवेदी सामने आ गए. उसका पहला एक्सप्रेशन देखकर मेरी उंगलियों ने रिएक्शन करना शुरू किया. इसके बाद क्या था मैंने झटपट फिल्म बदल दी. कर्तव्य में विलेन बहुत फेक लग रहा था.

फिल्म देखने से अच्छा है चाकू घोंप लो

एक यूजर ने लिखा, ‘अपनी आंखों में चाकू घोंप लो और फिर उनमें तेज़ाब डाल दो. यह तब भी इसे देखने से कम दर्दनाक होगा.’ एक ने लिखा कि सौरभ द्विवेदी की जगह कोई और नहीं मिला था. किसी ने इसे कूड़ा बताया, तो किसी ने बकवास कहा.

क्या है कर्तव्य की कहानी?

फिल्म कर्तव्य में झामली थाने के ईमानदार पुलिसवाले पवन की कहानी दिखाई गई है. ये किरदार सैफ अली खान निभा रहे हैं. वहीं संजय मिश्रा उनके भरोसेमंद साथी अशोक का किरदार निभा रहे हैं. दोनों को राष्ट्रीय पत्रकार की सुरक्षा सौंपी जाती है. यहां किसी कारणवश पवन को सस्पेंड कर दिया जाता है. ऐसे में वो खुद पर लगे दाग धोने के लिए कड़ी मशक्कत करता है. ये जांच बाबा आनंद श्री का किरदार निभाने वाले सौरभ द्विवेदी तक पहुंच जाती है. दूसरी तरफ पवन का छोटा भाई दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लेता है. इसके कारण पवन के पिता उसकी हत्या करना चाहते हैं. पवन इन मुसीबतों से लड़ता है और इन सब से निकलता है.