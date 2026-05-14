Yograj Singh Controversy: ‘दिन में चूल्हे पर…’, योगराज सिंह ने ‘लुक्खे’ में महिलाओं को लेकर की इतनी गंदी बात, नोटिस जारी

Yograj Singh Controversial Dialogue: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अभिनेता योगराज सिंह एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं. योगराज सिंह पर वेब सीरीज ‘लुक्खे’ में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है. इस मामले में पंजाब राज्य महिला आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह पहले भी विवादों में रह चुके हैं.

अब इस ताजा विवाद में पंजाब राज्य महिला आयोग की ओर से पंजाब पुलिस के डीजीपी को पत्र लिखकर तुरंत जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. आयोग ने ‘पंजाब स्टेट कमीशन फॉर विमेन एक्ट, 2001’ की धारा-12 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया है.

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राज्य महिला आयोग ने मांग की है कि वेब सीरीज के अभिनेता योगराज सिंह के अलावा लेखक, निर्देशक, निर्माता और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही सेंसर बोर्ड से भी इस कंटेंट की जांच कराई जाए. आयोग ने एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है.

एडवोकेट उज्जवल भसीन ने की है शिकायत

वेब सीरीज में बोले गए डायलॉग पर एडवोकेट उज्जवल भसीन ने भी योगराज सिंह और अन्य के खिलाफ पुलिस शिकायत की है. पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी योगराज सिंह के खिलाफ पंजाब राज्य महिला आयोग को शिकायत पत्र लिखा है. कांग्रेस ने मांग की है कि योगराज सिंह के खिलाफ एफआईआर की जाए और पूरी वेब सीरीज ‘लुक्खे’ पर प्रतिबंध लगा दी जाए.

कांग्रेस की शिकायत में कहा गया है कि योगराज सिंह खुद को अमृतधारी सिख और गुरसिख बताते हैं, फिर भी उन्होंने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है, जो सिख सिद्धांतों के भी खिलाफ है. कांग्रेस ने इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा-79 और महिलाओं के सम्मान के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.

बता दें कि ‘लुक्खे’ वेब सीरीज अमेजन पर स्ट्रीम हो रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में योगराज सिंह को महिलाओं के लिए इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है.