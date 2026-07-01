जिस हसीना पर मर मिटे थे दो सुपरस्टार, वही एक दिन ग्लैमर से हो गई दूर; अंजाम ने सबको चौंका दिया

हम बात कर रहे हैं योगिता बाली की, जो दिग्गज अभिनेत्री गीता बाली की भतीजी हैं. योगिता बाली ने 70-80 के दशक में कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई थी. लेकिन फिल्मों से ज्यादा वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहीं. एक वक्त आया, जब योगिता के कारण सिनेमा की दुनिया के दो दिग्गज स्टार्स के बीच दरार आ गई थी. लेकिन फिर एक्ट्रेस ने उठाया ऐसा कदम, जो बन गया मिसाल. जानें वो किस्सा.

कौन था योगिता बाली का पहला प्यार?

बहुत कम लोगों को पता होगा कि योगिता बाली को दो नहीं, बल्कि तीन बार प्यार हुआ था. अभिनेत्री को पहला प्यार किशोर कुमार या मिथुन चक्रवर्ती से नहीं, बल्कि अभिनेता किरण कुमार से हुआ था. कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात अक्सर अभिनेत्री रेखा के घर पर हुआ करती थी. दोनों खूब मौज-मस्ती करते थे. लेकिन जब योगिता को पता चला कि किरण कुमार का झुकाव रेखा की तरफ है, तो पूरी तरह से टूट गईं और किरण कुमार से दूरी बना ली.

किशोर कुमार से कर ली शादी

इसके बाद योगिता बाली इतनी परेशान हो गई थीं कि उन्होंने साल 1976 में खुद से 20 साल बड़े मशहूर गायक किशोर कुमार से शादी कर ली और वह किशोर दा की तीसरी पत्नी बनीं. लेकिन शादी के दो साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया.

मिथुन चक्रवर्ती पर हार बैठीं दिल

किशोर कुमार से तलाक के एक साल बाद ही साल 1979 में योगिता बाली को उस वक्त के उभरते स्टार मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली, जो उसी साल हेलेना ल्यूक को महज 4 महीने में तलाक देकर कुंवारे बैठे थे.

फिर शुरू हुआ दो दिग्गजों में जंग

बताया जाता है कि योगिता और मिथुन दा की शादी से किशोर कुमार बहुत नाराज हुए. आपको बता दें कि किशोर दा कुछ समय के लिए मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाने से ही साफ मना कर दिया. इस फैसले से लगा कि कहीं मिथुन का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए. लेकिन योगिता बाली ने पति मिथुन का भरपूर साथ दिया.

पति के खातिर छोड़ी फिल्में

मिथुन चक्रवर्ती के करियर के खातिर योगिता बाली ने अपना फिल्मी करियर दांव पर लगा दिया. उन्होंने अपना पूरा जीवन घर और बच्चों को संभालते हुए पर्दे के पीछे गुजारने का फैसला किया. यानी कि हम कह सकते हैं कि आज अगर हमें डिस्को डांसर के रूप में मिथुन दा मिले हैं, तो उसके पीछे का त्याग योगिता बाली हैं.

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