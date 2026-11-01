Honey Singh Nephew Death: हनी सिंह के घर पसरा मातम, जालंधर में कार हादसे ने ली भतीजे विदित ओलक की जान

Honey Singh Nephew Death: सिंगर यो यो हनी सिंह अपने भतीजे विदित ओलक की मौत के बाद एक पर्सनल ट्रेजेडी से सदमे में हैं. पंजाब के जालंधर में रविवार सुबह हुए इस दुखद रोड एक्सीडेंट में दो दोस्तों की जान चली गई. सिंगर का भतीजा एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के बाद एक दोस्त के साथ घर जा रहा था, तभी उनकी कार एक खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई. एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई. विदित पंजाबी म्यूजिक कंपनी स्पीड रिकॉर्ड्स के मालिक दिनेश के बेटे थे. उनके दोस्त आरव तलवार, जिनकी भी इस एक्सीडेंट में मौत हो गई, पप्पी स्वीट्स के मालिक के बेटे थे. विदित की मौत से सिंगर बहुत दुखी हैं, हनी सिंह ने बाद में सोशल मीडिया पर एक इमोशनल मैसेज शेयर किया.

ऐसे हुआ एक्सीडेंट

विदित ओलक और उनके दोस्त आरव तलवार एक फॉक्सवैगन में जा रहे थे, तभी गाड़ी एक खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई. टक्कर दोनों लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई. विदित की मौत की खबर ने इसलिए भी सबका ध्यान खींचा क्योंकि उनके परिवार का पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री से कनेक्शन था. वह पॉपुलर सिंगर यो यो हनी सिंह के भतीजे थे.

हनी सिंह ने इमोशनल श्रद्धांजलि दी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस घटना के बाद, हनी सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपने भतीजे को खोने का दुख ज़ाहिर किया. एक इमोशनल मैसेज शेयर करते हुए, सिंगर ने लिखा, “यह मेरे लिए बुरा समय है. मेरे भतीजे को खोना बहुत दुख की बात है. भोले नाथ मेहर मेहर मेहर.”

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